Escrito por Gabriel Guimarães e Jorge Luiz Rodrigues • Publicada em 02/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em busca de uma vaga na Pré-Libertadores, o Vasco confia na invencibilidade de Rafael Paiva em clássicos, para derrotar o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, e manter a boa fase. Jogos em São Januário podem ser outro trunfo para o clube carioca.

Rafael Paiva em clássicos

Desde a demissão de Álvaro Pacheco, em junho desse ano, após uma derrota por 2 a 0 para o Juventude, fora de casa, o Vasco segue sem perder um clássico. Ainda com Rafael Paiva como interino, o Cruz-Maltino empatou por 1 a 1 com o Botafogo, em São Januário, no fim de junho.

Na sequência, Paiva conquistou a confiança do Presidente Pedrinho, dos jogadores e da torcida, e acabou sendo efetivado, mesmo que de forma informal. O segundo clássico do atual comandante, foi contra o Fluminense, em agosto. No jogo em questão, o Vasco venceu por 2 a 0, também em São Januário.

Embalado após a classificação contra o Athletico nos pênaltis, para a semifinal da Copa do Brasil, o Gigante visitou o Flamengo, no Maracanã. A partida terminou em 1 a 1, com o Vasco marcando um gol heroico, com Coutinho, aos 87 minutos de jogo.

Atualmente, na nona colocação, com 43 pontos, o Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, na próxima terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada da competição nacional. O jogo é de suma importância para ambas as equipes. Enquanto um almeja uma vaga na Libertadores, o outro, busca o título do Brasileirão.

Vasco na Libertadores?

A equipe comandada por Rafael Paiva está a oito pontos do São Paulo - primeiro time da zona da Pré-Libertadores. No entanto, caso o Botafogo conquiste o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo vença a Copa do Brasil, o G-6 da Libertadores, vira G-8. Portanto, a partir de agora, cada ponto é de extrema importância para o Vasco - incluindo os que serão disputados no "Clássico da amizade".

Outro trunfo da "Era Rafael Paiva", são os jogos em casa. O clube segue invicto em São Januário e mostrou grandes atuações, como as vitórias contra o São Paulo, Fortaleza, Corinthians e Bahia. Mesmo até quando o time mostra fragilidade, a energia do estádio e da torcida conseguem empurrar para o resultado positivo, vide as partidas que teve contra o Athletico e Cuiabá.

Vasco busca classificação para a Libertadores 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

