Após empate heróico, Vasco alcança marca expressiva no Brasileirão

Philippe Coutinho jogador do Vasco comemora seu gol com Vegetti jogador da sua equipe durante partida contra o Flamengo no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 16:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Fazendo uma temporada de recuperação, o Vasco arrancou, nos últimos minutos, um empate contra o Flamengo. Com o gol marcado por Philippe Coutinho no final da partida, o Gigante da Colina se manteve mais uma partida sem perder e atingiu uma marca expressiva.

Agora, somando seis jogos sem perder, o Vasco assumiu o posto de maior sequência invicta da atual edição do Brasileirão. Nesse espaço de tempo, o Cruz-Maltino marcou 10 gols e sofreu seis gols. Foram 5.7 chutes para marcar e 14.2 chutes para sofrer. A equipe teve uma média de 49% de posse de bola.

Rafael Paiva garante que Vasco possa enfrentar qualquer equipe

Em coletiva de imprensa após o Clássico dos Milhões, Rafael Paiva admitiu que sofreu pressão do adversário, mas valorizou o empate da equipe frisando que, hoje, o Vasco tem condições de disputar contra qualquer time.

– A gente está muito feliz pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido dos últimos jogos, de tentar lutar muito, brigar muito pelo resultado, de tratar todo o jogo como se fosse uma final, eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar.

– Sofremos, sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo e, mais uma vez, mostramos a força do coletivo que a gente tem. Os jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe.