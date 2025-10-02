Após criticar apatia, Diniz pede que Vasco tenha “raiva” para reagir no Brasileirão

Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque, o técnico Fernando Diniz destacou a necessidade de o Vasco reagir no Campeonato Brasileiro. Diniz avaliou que o time carioca apresentou apatia diante dos paulistas, mas afirmou que a derrota não pode abalar psicologicamente a equipe e cobrou mais intensidade dos atletas.

Apático, Vasco é dominado pelo Palmeiras e mostra que ainda precisa evoluir no Brasileirão

Segundo o treinador, o grupo precisa “ter raiva e aprender com o erro” ao invés de se abater, focando na entrega e na superação já na próxima rodada. Ele pontuou que a apatia e a diferença de intensidade entre os tempos explicam o resultado.

— É uma coisa fácil não se abalar. O time teve uma resposta no segundo tempo. Já começou a reagir. Vamos trabalhar bastante para melhorar contra o Vitória. Não temos nem tempo para ficar abalados. Temos é que ficar com raiva, de fazer o que fez. Não tem chance de se abalar. Tem que ter raiva e aprender a não fazer (erros). Fizemos sete jogos jogando bem. Houve uma certa acomodação, que levou a uma certa apatia, que todo mundo percebeu, e levou 3 a 0 no primeiro tempo. O time já começou a reagir no segundo tempo — afirmou Diniz.

O treinador descartou alterações radicais na parte tática para o próximo compromisso, diante do Vitória, no domingo, em São Januário. Para Diniz, o principal desafio está na postura.

— Isso que a gente precisa fazer diferente contra o Vitória não é a parte tática. A questão tática nesse sentido é a mais simples para resolver. As coisas são mais complexas. A gente precisa entregar mais e eu acredito que a gente vá mais. A gente está aprendendo a jogar de acordo com a grandeza do Vasco. Dos últimos jogos, hoje a gente teve uma queda e a gente precisa voltar logo — analisou o comandante.

A derrota deixa o Vasco com 30 pontos e mantém o time longe da classificação para a Copa Sul-Americana, e ainda atento à luta contra o rebaixamento. Agora o time recebe o Vitória, dia 5, em São Januário, às 16h (de Brasília).