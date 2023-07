Pedro Raul foi comprado pelo Vasco em dezembro do ano passado, por 2 milhões de dólares (R$ 10,6 milhões), junto ao Kashiwa Reysol, do Japão. O atacante é o artilheiro do time na temporada com 9 gols em 25 jogos. No entanto, não marca desde o dia 6 de maio, no empate com o Fluminense em 1 a 1. Nas últimas quatro partidas, o jogador foi titular em apenas uma.