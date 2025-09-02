AO VIVO: Vasco apresenta Matheus França e Carlos Cuesta

O Vasco realiza nesta segunda-feira (2) a apresentação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta e do meia Matheus França. Os dois atletas chegam por empréstimo para reforçar o Gigante da Colina na sequência de temporada.

continua após a publicidade

➡️ Como chega o Vasco para o último dia da janela de transferências

Assista à apresentação dos reforços do Vasco

Trajetória de Matheus França

Matheus França foi revelado no Flamengo como uma das grandes promessas de sua geração. Após disputar 54 partidas e fazer nove gols pelo Rubro-negro, o jogador foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra, em 2023, mas não conseguiu se firmar na europa. Pela equipe da Premier League fez apenas nove partidas, marcou um gol e deu uma assistência. O jogador já fez sua estreia pelo Vasco na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, na Ilha do Retiro.

Conheça Carlos Cuesta

O atleta de 26 anos estava no Galatasaray, da Turquia. Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta tem no currículo passagens por clubes europeus e frequentes convocações para a seleção colombiana, sendo um nome conhecido nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo. Apesar de não ter sido chamado nesta data Fifa, ele é considerado um jogador de confiança do técnico Néstor Lorenzo.

continua após a publicidade

Cuesta é um zagueiro destro, conhecido por seu bom tempo de bola, principalmente em desarmes no chão, com carrinhos precisos. Ele é veloz, tem energia nos duelos individuais e costuma se destacar na recuperação defensiva.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Cuesta foi uma das indicações do técnico Fernando Diniz, que confirmou publicamente o interesse no atleta após o empate com o Botafogo pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

— É um jogador que a gente tinha indicado, que estava esperando. Foi bem avaliado por todo o departamento, jogador de seleção, que vinha de um clube importante da Europa — afirmou o treinador.