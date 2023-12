O Vasco venceu o RB Bragantino por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), em São Januário, em jogo adiado pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho abriu o placar para o Cruz-Maltino na etapa inicial. No segundo tempo, Léo Ortiz empatou, mas Serginho deu o triunfo para os cariocas. Assista no vídeo acima a entrevista coletiva do técnico Ramón Díaz.