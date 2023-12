Em um jogo nervoso, o Vasco conquistou a vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, pela última rodada do Brasileirão. Paulinho abriu o placar para os mandantes, mas Léo Ortiz deixou tudo igual na segunda etapa. Mas Serginho foi o herói do Cruz-Maltino com o gol da vitória no fim da partida.