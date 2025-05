Jornalista define missão de Diniz com Coutinho no Vasco: ‘Me chama atenção’

A chegada de Fernando Diniz no Vasco foi um dos principais assuntos da semana no futebol brasileiro. O técnico estreou no comando do Cruz-Maltino nesta terça-feira (13), contra o Lanús, pel Sul-Americana. O jornalista Paulo César Vasconcellos apontou a missão de Diniz com Coutinho e projetou prazo para a evolução do time.

- O Coutinho é um jogador que definha. Fisicamente, no segundo tempo ele definha. É uma questão de ajuste, de não estar correndo certo. O Fernando Diniz vai ter que estimular o Coutinho a pegar o protagonismo. O Coutinho pode ser o que foi o Ganso em 2023. Não é uma tarefa tão fácil você estimular e conscientizar o Coutinho desse protagonismo. Essa questão inclusive é de postura. O Coutinho é um jogador que muitas vezes me chama atenção quando você olha para o campo o quanto ele tá olhando para o chão, como se estivesse desanimado.

O comentarista chamou atenção também para o quanto o Vasco perde o controle do jogo após sofrer gol. Para o jornalista, o Vasco tomava conta das ações e ia bem no jogo até o gol do Lanús. Segundo PC, o time parece sentir o placar e começa a errar mais do que o normal.

- O Vasco vai ser diferente só no segundo semestre, após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Fernando Diniz está numa contagem regressiva para que venha a paralização da Copa do Mundo de Clubes e aí ele possa ajustar essa equipe - disse o jornalista.

Coutinho em Lanús x Vasco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Vasco x Lanús

O Vasco perdeu para o Lanús por 1 a 0, na noite desta terça-feira (13), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. Carrera foi o autor do único gol da partida. Com a derrota, o time se complicou na Sul-Americana. O Cruz-Maltino estacionou nos 5 pontos, mas desceu para a terceira posição na classificação do Grupo G, já que o Melgar venceu o Puerto Cabel

Agora o Vasco precisa, obrigatoriamente, vencer o Melgar na última rodada para ao menos avançar aos playoffs de oitavas de final. O Cruz-Maltino não tem mais chances de se classificar diretamente para as oitavas de final, uma vez que o Lanús não pode mais ser alcançado.