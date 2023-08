Ao todo oito jogadores foram contratados, um deles para suprir uma carência do elenco desde o início do ano. É o caso por exemplo do volante Medel, o mais conhecido dentre os contratados. A posição era tratada como prioridade, já que o Vasco contava apenas com Zé Gabriel e Rodrigo, que foi emprestado ao Londrina. Experiente, recebeu status de titular absoluto e se tornou o capitão do Vasco.