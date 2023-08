QUANDO A JANELA DE TRANSFERÊNCIAS FECHA?

O Vasco tem até às 23h59 desta quarta-feira (2) para contratar jogadores que possuem vínculo com outros clubes. O atleta precisa ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Conferação Brasileira de Futebol (CBF). A documentação precisa estar completa até o final do dia.