ANÁLISE: Vasco compete contra o Bahia, mas expulsão complica planos para pontuar em Salvador

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 27/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, o Vasco competiu contra o Bahia. No entanto, a expulsão de David prejudicou o plano de jogo para até mesmo tentar uma virada.

Desde os primeiros minutos, Vasco e Bahia fizeram um jogo duro. O Esquadrão de Aço abriu o placar cedo e viu o Cruz-Maltino crescer ao ponto de empatar.

No segundo tempo, Rafael Paiva ajustou detalhes na equipe que fizeram o time evoluir. E não seria nenhum exagero se o Cruz-Maltino virasse a partida.

Porém, a arbitragem entrou em cena e expulsou David num lance questionável e duvidoso. Para Rafael Paiva, o Vasco foi prejudicado.

A expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo. Ao vivo ali, eu já tive a impressão que foi uma falta normal, foi uma proteção pelo espaço. E, vendo o vídeo, ficou mais claro que não era um lance para o segundo cartão amarelo e, por consequência, o vermelho. Isso foi determinante. Um jogo desse nível, que o detalhe faz toda a diferença, ter um jogador expulso dessa forma. A expulsão complicou muito nosso jogo, e eu acho que fomos prejudicados — pontuou Rafael Paiva

Ainda assim, o time soube se defender e foi heroico. Méritos do interino Rafael Paiva, que arrumou a equipe desde o intervalo. Ao final, a qualidade do Bahia sobressaiu e a defesa não teve fôlego para resistir ao ímpeto do adversário.

Mesmo com a derrota, Vasco soube competir contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Na próxima rodada, o Vasco faz seu último clássico no primeiro turno contra o Botafogo. A partida será às 18h30 deste sábado (29), em São Januário.