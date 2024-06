Ex-jogador do Vasco detona arbitragem contra Bahia: ‘Futebol está corrompido’

Diego Souza fez duras críticas a arbitragem do jogo entre Vasco e Bahia (Foto: Alexandre Loureiro/Lancepress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 23:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador do Vasco, Diego Souza ficou muito insatisfeito com a expulsão de David no confronto entre o Cruz-Maltino e Bahia, pelo Brasileirão. Nas redes sociais, o veterano reclamou com muita veemência.

- Cada dia que passa, o futebol está mais corrompido. Vai tomar no c* comissão de arbitragem. Expulsão do jogador do Vasco não existe! Não é porque sou Vasco não. É por conta da safadeza desde o pênalti no FlaxFlu, vergonha. As coisas devem acontecer dentro das quatro linhas. Invadem CT, xingam jogador e por mais que façam por onde, vem um sem vergonha desse e joga tudo a perder!

Na partida, o Tricolor abriu o placar com Thaciano, mas Paulo Henrique igualou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, David foi expulso com o segundo cartão amarelo por conta de uma mão no rosto do adversário, e Estupiñán deu a vitória para os mandantes.

Com o resultado, o Vasco permaneceu com 10 pontos, mas segue sem riscos de entrar na zona de rebaixamento até o fim da rodada. No fim de semana, a equipe de Rafael Paiva encara o Botafogo, em São Januário.