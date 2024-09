ANÁLISE: Substituições de Paiva fazem Vasco arrancar mais um resultado heróico

Philippe Coutinho marcou seu primeiro gol no retorno ao Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 16/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco não fez uma partida extraordinária, mas competiu. O resultado, mesmo que neutro, foi mais uma vez na conta de Rafael Paiva. Além disso, contou com o adendo do brilho de Philippe Coutinho, que voltou aos gramados em grande estilo.

O Flamengo dominou o Vasco na maior parte da partida até abrir o placar com Gerson. A partir daí, o rival tentou controlar a partida e dava sinais de que teria mais uma vitória encaminhada. Porém, as mudanças promovidas por Rafael Paiva entraram em ação e mudaram o panorama do clássico.

Por exemplo, o lance do gol de empate foi toda desenhada com jogadores que entraram no clássico. Mateus Carvalho desarmou Léo Pereira e tocou para Rayan puxar o contra-ataque. O atacante lançou Emerson Rodríguez, que cruzou para Puma Rodríguez. O uruguaio colocou a bola na cabeça de Philippe Coutinho para estufar a rede de Rossi.

O gol veio na hora certa para Coutinho, que ficou um bom tempo afastado dos gramados em razão de uma lesão. Rafael Paiva celebrou o momento especial para o jogador. Porém, pediu cautela.

Coutinho é um jogador especial, ele estava insatisfeito ficando fora dos jogos e lutando para voltar o quanto antes. Ele é muito talentoso e tem capacidade de decidir o jogo em qualquer lance, e hoje ele já mostrou com 20/25 minutos o jogador telentoso e desequilibrante que é. Vai nos ajudar muito, vamos fazer de tudo para tê-lo em todos os jogos, mas temos que ter um pouquinho de paciência, assim como fizemos com o Payet — afirmou Paiva após o jogo

Fazem nove jogos que o Vasco está invicto no Brasileirão com Paiva no comando (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Agora, o Vasco só volta a entrar em campo no final de semana, quando enfrenta o Palmeiras, na 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h do próximo domingo (22), em São Januário.