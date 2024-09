Gerson e Lucas Piton em partida entre Flamengo e Vasco no Maracanã. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF))







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 21:26 • Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco protagonizaram um jogo tranquilo, com poucas faltas e sem cartões dentro de campo. Mas o mesmo não se repetiu entre os torcedores na saída do Maracanã. Ao fim da partida, que acabou empatada em 1 a 1, houve um princípio de confusão entre as torcidas rivais.

Briga de torcidas na altura da Radial Oeste gerou reflexos dentro do estádio, e torcedores foram impedidos de sair por conta da confusão. Gás de pimenta foi para dentro do local que dá acesso ao Maracanã Mais e aos camarotes, e muita gente passou mal. O ex-jogador e ídolo do Vasco, Edmundo, foi um dos afetados. Confira no player acima.

Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols no Maracanã foram feitos no segundo tempo por Gerson e Philippe Coutinho, que voltou a ser relacionado depois de contrair Covid, saiu do banco de reservas e voltou a marcar pelo time cruzmaltino depois de 14 anos.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 VASCO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP).

⚽ Gols: Gerson (26' do 2ºT) e Philippe Coutinho (41' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Piton (VAS);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 63.830;

💰 Renda: R$ R$ 3.901.630,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Léo Ortiz, e Gerson; Luiz Araújo (Arrascaeta) (Gabigol), Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Carlinhos).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Caravalho), Sforza, Jean David (Rayan), Payet (Coutinho) e David (Emerson Rodríguez); Vegetti.