Técnico do Vasco fala sobre dar resposta ao torcedor pelo jogo do primeiro turno

Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols no Maracanã foram feitos por Gerson, para o Rubro-Negro, e Philippe Coutinho que empatou para o Cruz-Maltino nos minutos finais.

Após o empate, Rafael Paiva falou sobre o jogo do primeiro turno, em que o Vasco perdeu por 6 a 1 -maior goleada da história para o maior rival. Para o treinador, o importante é construir a mentalidade dos jogadores em buscar coisa coisas maiores.

– Eu acho que a gente não levou o jogo para esse viés de dar uma resposta, a gente está tentando construir uma mentalidade de uma equipe que consegue competir contra qualquer time, ser forte sempre, o Vasco brigar sempre por algo a mais, a gente tem demonstrado isso na Copa do Brasil, então a gente sabe que o primeiro turno, o jogo foi muito longe do que todo mundo esperava, mas mais do que a resposta, a gente precisa construir a nossa mentalidade, o que a gente busca como equipe, onde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro, onde a gente quer chegar na Copa do Brasil.

– O jogo passava muito mais por conseguir competir contra o Flamengo do que por dar qualquer tipo de resposta, pelo menos foi assim que a gente tentou construir o contexto do jogo, acho que a gente estava em um nível de concentração altíssimo o tempo todo, tentamos não deixar o jogo pilhado como geralmente é um clássico, a gente estava muito focado e eu acho que a resposta foi boa.

Para o treinador, a melhor resposta para o torcedor, são os resultados positivos conquistados dentro de campo jogo após jogo. Com o empate contra o Flamengo, o Cruz-Maltino mantém uma sequência de sete jogos sem saber o que é perder no Campeonato Brasileiro.

– A gente está conseguindo dar boas respostas, antes da derrota para o Athletico-PR, apesar da classificação, a gente vinha de oito jogos sem perder, acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o sexto jogo consecutivo que a gente não perde, então a gente tem construído coisas boas, e a resposta tem que ser essa, tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição, a gente quer coisas maiores no Brasileiro, a gente precisa provar dentro de campo.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 VASCO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP).

⚽ Gols: Gerson (26' do 2ºT) e Philippe Coutinho (41' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Piton (VAS);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 63.830;

💰 Renda: R$ R$ 3.901.630,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Léo Ortiz, e Gerson; Luiz Araújo (Arrascaeta) (Gabigol), Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Carlinhos).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus