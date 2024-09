Rafael Paiva valoriza empate e garante: ‘Vasco tem força para jogar com qualquer equipe’

Rafael Paiva, técnico do Vasco. (Foto: Guilherme Moreira/ Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/09/2024 - 22:10 • Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols no Maracanã foram feitos por Gerson, para o Rubro-Negro, e Philippe Coutinho que empatou para o Cruz-Maltino nos minutos finais.

Em coletiva de imprensa após a partida, Rafael Paiva admitiu que sofreu pressão do adversário, mas valorizou o empate da equipe frisando que, hoje, o Vasco tem condições de disputar contra qualquer time.

– A gente está muito feliz pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido dos últimos jogos, de tentar lutar muito, brigar muito pelo resultado, de tratar todo o jogo como se fosse uma final, eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar.

– Sofremos, sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo e, mais uma vez, mostramos a força do coletivo que a gente tem. Os jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe.

O gol do empate não poderia ter vindo de outro jogador. Philippe Coutinho, depois de ser questionado por conta da lesão e quadro de Covid, voltou a marcar com a camisa Cruz-Maltino depois de 14 anos. O jogador estava afastado dos gramados por cerca de um mês.

– Coutinho é um jogador especial, ele estava muito insatisfeito ficando fora dos jogos e lutando muito para tentar voltar o antes possível e é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance e hoje ele já mostrou com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é e vai nos ajudar muito, a gente vai fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente tem um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra.

O empate sacramentou mais uma marca para o técnico vascaíno. Desde que reassumiu o Vasco, Rafael Paiva ainda não saber o que é perder um clássico. Empatou em 1 a 1 com o Botafogo, venceu o Fluminense por 2 a 0 e agora, empata com o Flamengo.

– Fico muito feliz, o clássico tem um peso muito grande, é muito difícil jogar esses jogos, e muito feliz porque na base também eu joguei vários clássicos e se eu não me engano eu não perdi nenhum jogo também, e foram vários jogos, então muito feliz. A gente consegue dar o peso que esse jogo merece, é um jogo muito pesado, de muitos detalhes, e de novo satisfeito pelo que a gente conseguiu fazer, pelo que a gente conseguiu competir, pelo que em pequenos passos a gente está evoluindo muitas coisas, e a gente até teve uma bola no final ali que poderia ter feito o gol da vitória também, e o Flamengo também teve uma bola depois ainda também, então é um jogo de muitos detalhes, você conseguir estar vivo o tempo todo num jogo desse nível é muito satisfatório para a gente.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 VASCO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP).

⚽ Gols: Gerson (26' do 2ºT) e Philippe Coutinho (41' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Piton (VAS);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 63.830;

💰 Renda: R$ R$ 3.901.630,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Léo Ortiz, e Gerson; Luiz Araújo (Arrascaeta) (Gabigol), Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Carlinhos).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Caravalho), Sforza, Jean David (Rayan), Payet (Coutinho) e David (Emerson Rodríguez); Vegetti.