Tiago Leifert aponta problema de jogadores do Vasco: ‘Está muito claro’

O Vasco foi derrotado pelo Lanús-ARG por 1 a 0 e se complicou em busca de uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. Narrador da partida nesta terça-feira (13) no SBT, Tiago Leifert comentou a atuação dos jogadores do Cruzmaltino. O locutor destacou a falta de confiança dos atletas.

- Os jogadores falam muito de confiança, e o Vasco está claramente sem confiança. Está muito claro. Tem jogadas que poderiam ter arriscado, poderiam ter chutado e eles voltam atrás, tocam atrás. Estão com receio. As coisas não estão dando certo, e os jogadores ficam com medo de tentar, de perder a bola. Está difícil - comentou Tiago.

Como foi Lanús x Vasco?

Vasco e Lanús fizeram um primeiro tempo morno. A maior chance para abrir o placar foi da equipe argentina, com Marcelino Moreno, aos 25 minutos. Após lançamento, o meia ficou cara a cara com Léo Jardim, driblou o goleiro cruz-maltino e chutou. Luiz Gustavo tirou em cima da linha.

Pelo lado do Vasco deu para notar o "dinizismo" de uma maneira tímida. O Cruz-Maltino trocou alguns passes e tentou chegar ao gol do Lanús sem a jogada característica: cruzamentos para Vegetti cabecear. Coutinho e Tchê Tchê arriscaram dois chutes da intermediária.

Na volta do intervalo, o Lanús passou propor o jogo e pressionar o Vasco no campo de ataque. Logo aos 8 minutos, Medina lança para Salvio, que cruzou rasteiro. A bola atravessou a área e sobrou limpa nos pés de Carrera, que abriu o placar.

Depois do gol, o Lanús segurou o resultado sem fazer o menor esforço para aumentar a vantagem. O Vasco, por sua vez, pouco produziu e praticamente não colocou o goleiro adversário para trabalhar. Para completar, Hugo Moura recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso ao final do segundo tempo.