Vasco demite o diretor executivo Alexandre Mattos

Alexandre Mattos não é mais o diretor esportivo do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por João Brandão e Matheus Guimarães • Publicada em 21/03/2024 - 15:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco demitiu o diretor esportivo Alexandre Mattos, nesta quinta-feira (21), após 100 dias desde que chegou ao Rio de Janeiro. O dirigente já foi comunicado pela SAF e não trabalha mais no Cruz-Maltino.

De acordo com informação do "ge", o clube entendeu que houve uma quebra de confiança na relação com o profissional. Além disso, os responsáveis pelo futebol do Vasco estavam insatisfeitos com os comportamentos do dirigente nos bastidores.

Recentemente, Alexandre Mattos teve conversas vazadas nas redes sociais em que comentou sobre a busca por reforços na janela de transferências. O cartola havia explicado que as contratações de Pedro Henrique, Breno Lopes e André foram barrados pela SAF.

Em algumas oportunidades, o técnico Ramón Díaz também cutucou o trabalho que vinha sendo feito pela diretoria. Na última coletiva, o comandante afirmou que precisaria de mais reforços e que trabalhava com o elenco que tinha nas mãos.