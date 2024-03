Quais são os clubes brasileiros com mais sócios? Veja ranking

Além de garantir a fidelização da torcida, os programas de sócio-torcedor formam uma importante fonte de renda para os clubes brasileiros. Mas, afinal, qual equipe tem o maior número de associados?



De acordo com levantamento recente do ge, o Palmeiras segue como líder do ranking de sócios no futebol brasileiro: são 176.521 atualmente. Em comparação ao mês de outubro de 2023 (185,3 mil), o quadro social do Verdão diminuiu um pouco, mas segue muito à frente dos rivais.



