Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 26/08/2024 - 21:35 • Rio de Janeiro

O Vasco enfrenta o Athletico-PR, em São Januário, em uma disputa direta na tabela do Brasileirão. A partida também marca o reencontro com um velho conhecido da torcida cruz-maltina: Bruno Praxedes. O jogador foi anunciado esta semana pelo Furacão, e já está a disposição para o duelo entre as equipes.

➡️Com celulite facial, David pode ficar fora do jogo de ida da Copa do Brasil

Não deu nem tempo da torcida sentir saudade. Nesta segunda-feira (26), o meio-campista voltou à Colina Histórica e foi hostilizado pelos torcedores na arquibancada durante o aquecimento. Jogador cumprimentou todos os funcionários e jogadores do Vasco. Confira no vídeo acima.

Praxedes, ex-jogador do Vasco durante partida contra o Vitória, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️Philippe Coutinho testa positivo para Covid-19 e não enfrenta o Athletico-PR

Embora esteja disponível para atuar, Praxedes começou no banco. Nas redes sociais, torcedores comentaram o reencontro com o atleta, que já era questionado enquanto no clube. Veja as reações:

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

CAMPEONATO BRASILEIRO - 24ª RODADA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 26 de agosto de 2024, às 21h

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislaul (RS)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

⚽ ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet; Emerson Rodríguez, Adson e Vegetti.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Link; Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel e Gabriel; Erick, Christian e João Cruz; Nikão, Canobbio e Mastriani.