- Dentro das possibilidades, (Paulo Bracks) buscou grandes nomes do mercado brasileiro e outros renomados que vieram de fora. Mas o futebol não é uma ciência exata. Buscou fazer ajustes na janela do meio do ano. Num ano de reformulação, o Vasco se manteve na série A. Pouco para a grandeza do clube, é verdade, mas o que foi possível dentro da realidade. O agradeço por me apresentar a uma nova função, que seguirei exercendo no futebol daqui pra frente, e por ter me aberto as portas para retornar ao Vasco - completou.