Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 16:30 • São Paulo (SP)

O Bahia está de olho em Luciano Rodríguez, atacante do Liverpool (URU), que esteve no radar do Palmeiras. As partes estão em negociações, que devem conter valores elevados em relação à realidade do futebol brasileiro.

A negociação é liderada pelo Grupo City, empresa majoritária na posse das ações da SAF do Esquadrão de Aço. Com isso, o jogador poderia chegar em definitivo ao clube brasileiro e, posteriormente, atuar em outras equipes da coorporação.

É estimado que o valor de mercado de Luciano Rodríguez esteja entre 10 e 15 milhões de dólares (R$ 54 milhões e 81 milhões), sendo um alto investimento para o Bahia.

O Palmeiras, por exemplo, mapeou o atacante e considerou a possibilidade de avançar pela contratação. Porém, as conversas não evoluíram, e os valores ventilados foram considerados altos.

Quem é Luciano Rodríguez, alvo do Bahia?

O atacante "Lucho" Rodríguez é visto no Uruguai como um possível sucessor de Luis Suárez. Ele, inclusive, já foi chamado justamente de "Novo Suárez".

Em visita ao Brasil para enfrentar o Palmeiras, pela Libertadores, o atacante afirmou que tem interesse em atuar no país. Porém, deixou o futuro em aberto.

— O futebol brasileiro está muito avançado aqui no continente. Obviamente, gostaria de jogar aqui. Mas não decidi ainda qual será meu próximo destino - disse, em entrevista à "Espn".

Aos 20 anos, ele soma 57 partidas com a camisa do Liverpool, 17 gols marcados e uma assistência.