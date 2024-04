Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 27/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras foi colocado como um dos clubes interessados em contar com Luciano Rodríguez, que defende o Liverpool, do Uruguai.

De acordo com informações divulgadas inicialmente pelo jornal AS, da Espanha, o atacante seria uma opção para suprir a saída de Endrick, que vai para o Real Madrid na metade do ano.

Apontado como opção para o Palmeiras, Luciano Rodríguez é considerado possível sucessor de Suárez no Uruguai (Foto: Divulgação/AUF)

O valor de mercado de Luciano Rodríguez está entre 10 a 15 milhões de dólares (R$ 51,2 milhões a R$ 76,8 milhões), valores acima do que o Palmeiras costuma gastar com contratações. Apesar de ter mapeado o atleta, não há negociações oficiais em andamento, segundo apuração do Lance!.

O atacante é visto no Uruguai como um possível sucessor de Luis Suárez. Ele, inclusive, já foi chamado justamente de "Novo Suárez".

Em visita ao Brasil para enfrentar justamente o Palmeiras, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, Luciano Rodríguez afirmou que tem interesse em atuar no país. Porém, deixou o futuro em aberto.

- O futebol brasileiro está muito avançado aqui no continente. Obviamente, gostaria de jogar aqui. Mas não decidi ainda qual será meu próximo destino - disse, em entrevista à "Espn".

Aos 20 anos, o jogador chegaria para ser uma opção de atuar centralizado no ataque palmeirense. Ele soma 48 partidas com a camisa do Liverpool, 14 gols marcados e uma assistência.

Luciano Rodríguez, da seleção uruguaia, enfrentou o Palmeiras na Libertadores (Foto: Divulgação/AUF)