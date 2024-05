(Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo irá priorizar a contratação de um lateral-esquerdo e um volante na próxima janela de transferências.

ALEX SANDRO É SOLUÇÃO?

Após a saída de Caio Paulista, a diretoria do São Paulo ainda não conseguiu resolver a situação na lateral-esquerda. Com contrato até dezembro, Wellington recusou as últimas tentativas de renovação feitas pelo Tricolor, e seu futuro está cada vez mais distante do Morumbis.

Um dos nomes especulados é o de Alex Sandro, que ficará livre no mercado em junho após não renovar com a Juventus. O brasileiro de 33 anos foi sondado pelo São Paulo, que tem dificuldades financeiras para convencer o jogador a sair da Europa

Alex Sandro não vai ficar na Juventus (Foto: Carlo Hemann/AFP)

TRICOLOR QUER VOLANTE ‘RAIZ’

Além de reforçar a lateral-esquerda, o São Paulo vê como necessidade a chegada de um volante de contenção. As buscas devem se acelerar em razão da lesão de Pablo Maia, que ainda deve desfalcar o clube por cerca de três meses.

No elenco, o único volante com características de marcação é Luiz Gustavo, que retornou recentemente de lesão e não sabe se irá renovar o vínculo com o São Paulo ou anunciar a aposentadoria no final da temporada. Assim, a diretoria quer ser certeira no mercado e trazer um jogador capaz de dar retorno técnico imediato à Zubeldia.

