São Paulo muda planos para James Rodríguez após Copa América

Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso e Rafael Oliva • Publicada em 12/07/2024 - 17:26 • São Paulo (SP)

O São Paulo vê James Rodríguez desempenhar na Copa América tudo aquilo que não entregou ao clube em tempos recentes. O jogador é o protagonista da Colômbia na competição e, se antes estava praticamente descartado, agora o cenário no Tricolor é diferente.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Segundo apuração do Lance!, o São Paulo ainda tem planos de vender James Rodríguez, caso apareça alguma proposta vantajosa para todas as partes. As chances de interessados surgirem aumentaram com as grandes atuações e exposição do meia na Copa América.

James é considerado um dos melhores jogadores da Copa América (Foto: Buda Mendes / Getty Images via AFP)

Contudo, ele não está descartado, como praticamente estava antes. A diretoria são-paulina deixará a utilização do jogador nas mãos da comissão técnica de Luis Zubeldía.

O treinador, inclusive, deu resposta vaga sobre James após a derrota do Tricolor para o Atlético-MG, na quinta-feira (11). Antes, as falas sobre o tema caminhavam na linha de que o atleta não estava no nível dos demais companheiros. James foi até elogiado por Zubeldía.

— James está fazendo um grande campeonato, fico feliz por ser do São Paulo. Não o conheço muito, imagino ser uma grande pessoa, e a Colômbia está fazendo um grande campeonato. Os dois finalistas estão mostrando um bom futebol. Que ganhe o melhor — afirmou o comandante do time paulista.

Zubeldía deixou James Rodríguez ausente dos relacionados do São Paulo por diversos jogos consecutivos. A direção tinha clareza de que o meio-campista estava fora dos planos da comissão.

— Está cada vez mais claro que ele não está nos planos do técnico. Agora vai ter a Copa América, ele vai ser convocado, e a janela vai determinar o futuro do James. Não temos nenhuma proposta. A partida (para outra equipe) tem que ser boa para o atleta e, principalmente, para a instituição — chegou a dizer o presidente Julio Casares, em maio.

Meia está devendo no São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF)

James Rodríguez na Copa América (dados: Sofascore)

5 jogos

1 gol

6 assistências

17 passes decisivos

5 grandes chances criadas

7 finalizações (4 no gol)

85% acerto no passe

Nota Sofascore: 8.18

➡️ Baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real