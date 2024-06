Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 20:36 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro oficializou a contratação do volante Matheus Henrique, que estava no Sassuolo (ITA), e chegou a sete reforços fechados neste meio de temporada, além das compras definitivas de alguns atletas que já estavam no clube. Os novos nomes só poderão estrear em julho, quando a janela de transferências brasileira reabre.

Os que já atuavam no time e foram adquiridos em definitivo são o zagueiro João Marcelo e o meia Matheus Pereira.

Matheus Henrique assinou contrato e foi anunciado (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

Quais são as contratações do Cruzeiro?

Cássio, goleiro (ex-Corinthians — sem custos)

Lautaro Díaz, atacante (ex-Independiente Del Valle - R$ 16 milhões)

Kaio Jorge, atacante (ex-Juventus — R$ 25,7 milhões)

Walace, volante (ex-Udinese — R$ 36 milhões)

Matheus Henrique, volante (ex-Sassuolo — R$ 36 milhões)

Fabrizio Peralta, volante (ex-Cerro Porteño — R$ 16 milhões)

Jonathan Jesus, zagueiro (ex-Ceará — R$ 8 milhões)

Matheus Pereira, meia (compra em definitivo por R$ 30 milhões)

João Marcelo, zagueiro (compra em definitivo por R$ 8 milhões)

Com Matheus Henrique e mais nomes, como o time pode ficar?

A tendência é que o Cruzeiro mude consideravelmente o time titular com as estreias dos reforços, já que muitos chegam para serem titulares. Confira abaixo as possibilidades.

Cássio (Anderson ou Gabriel Grando); William, Zé Ivaldo, João Marcelo (Jonathan Jesus) e Marlon; Walace (Machado ou Fabrizio Peralta), Matheus Henrique (Lucas Silva) e Matheus Pereira (Ramiro ou Mateus Vital); Gabriel Veron (Arthur Gomes), Kaio Jorge (Dinenno) e Lautaro Díaz (Robert).

Alexandre Mattos é CEO do clube mineiro (Foto: ALEXANDRE NETO, Photopress/Gazeta Press)

Quase teve mais

O Cruzeiro também quase contratou o atacante Dudu, do Palmeiras. Apesar de anunciar o acordo, o jogador repensou a decisão e optou por ficar no Verdão.