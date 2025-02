WSL chega em Abu Dhabi: veja onde assistir e horário

A World Surfe League (WSL) será em Abu Dhabi neste domingo (16). Pela primeira vez, a liga chega ao oriente médio, graças à tecnologia das piscinas artificiais. Brasileiros Filipe Toledo, Italo Ferreira e Yago Dora disputam as oitavas de final neste sábado. Finais serão no domingo.

Saiba onde assistir oitavas da WSL

FICHA TÉCNICA

WSL — Abu Dhabi

Oitavas masculina

📆 Data: 15 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 6h (de Brasília)

🌍 Local: Abu Dhabi

📺 Onde assistir: SporTV

A prova no Oriente Médio é realizada na maior piscina de ondas artificiais do mundo. Além disso, a água usada é salgada. As ondas formadas na piscina podem chegar a 2 metros de altura e têm duração de um minuto.

A primeira rodada qualificatória trouxe resultados mistos para o Brasil. Além de Toledo, Ferreira e Dora, que conquistaram a vaga, Deivid Silva, Ian Gouveia, Miguel Pupo, Edgard Groggia, Samuel Pupo, Mateus Herdy, João Chianca e Alejo Muniz enfrentarão a repescagem em busca da classificação. A competição inclui uma inovadora rodada eliminatória noturna, adicionando emoção ao torneio. As piscinas de ondas artificiais promovem condições climáticas mais previsíveis.

O bicampeão mundial, Filipe Toledo, especialista nas ondas artificiais, é um dos favoritos na disputa. O brasileiro é recordista de maior nota média em piscinas artificiais, 9.57.

Filipe Toledo em preparação para a WSL (Foto: WSL)

Finais são no domingo

WSL — Abu Dhabi

Finais

📆 Data: 16 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 10h45 (de Brasília) - final feminina | 11h15 (de Brasília) - final masculina

🌍 Local: Abu Dhabi

📺 Onde assistir: final feminina - SporTV | final masculina - Globo e SporTV

As mulheres da Braziliam Storm também marcam presença na etapa. Tatiana Weston-Webb e Luana Silva, primeira brasileira campeã mundial junior, representam o Brasil na etapa feminina.