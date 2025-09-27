Raramente, duas lendas se chocam no mundo dos esportes de combate. Mais raro ainda é o duelo de dois ícones de esportes diferentes, mas ainda na mesma esfera. Wanderlei Silva e Acelino ‘’Popó’’ Freitas são dois lados da mesma moeda - atletas que levantaram a bandeira do Brasil em suas disciplinas - e, neste sábado, se enfrentam na atração principal do Spaten Fight Night.

Popó é ídolo nacional, reconhecido por todo brasileiro como um dos maiores boxeadores da história. Campeão mundial unificado dos superpenas e campeão mundial peso leve, Acelino Freitas tem um histórico repleto de vitórias e com apenas duas derrotas. Desde que reviveu sua carreira, Popó tem usado sua fama para reativar o boxe brasileiro perante ao mundo.

Já Wanderlei Silva é um dos maiores ícones do MMA brasileiro e, certamente, um dos grandes lutadores da história dos pesos meio-pesados. Campeão do Pride por anos até 93kg, o ‘’Cachorro Louco’’ era conhecido por sua agressividade e por não fazer lutas chatas. Ele teve rivalidades históricas com Ricardo Arona, Quinton Rampage e Chael Sonnen. Virou Hall da Fama do UFC e hoje volta a lutar para ser reconhecido por uma nova geração de fãs dos esportes de combate.

Card completo recheado do Spaten Fight Night

Bia pega Maira no co-main event (Foto: William Lucas Inovafoto)

Além do duelo entre os dois lendários lutadores, o Spaten Fight Night vai trazer importantes e interessantes lutas em seu segundo card. Abrindo a noite, a única luta de MMA, entre os campeões nacionais Thiago Manchinha (cinturão do Shooto Brasil) e Wanderson Barcelos (cinturão do Martial Arts Championship). Os dois buscam usar a plataforma do Spaten Fight Night para chamar a atenção de eventos internacionais.

No segundo combate da noite, dois medalhistas olímpicos se enfrentam pelo título nacional no peso super médio do boxe. Medalhista de bronze em Londres-2012, Yamaguchi Falcão mede forças com Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio-2020 e busca vingar seu irmão Esquiva, que perdeu para Conceição no Spaten Fight Night 1.

Na segunda luta em importância da segunda edição do torneio, Bia Ferreira defende o seu cinturão peso leve da Federação Internacional de Boxe contra a uruguaia Maira Moneo. Esta vai ser a primeira vez em sete anos que um atleta brasileiro defende um título mundial no país.

FICHA TÉCNICA

SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: São Paulo, Brasil

Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas

Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo

Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão

Peso leve (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos