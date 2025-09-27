menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTodos Esportes

Spaten Fight Night opõe ícones do MMA e do boxe no Brasil; card completo

Popó e Wanderlei são ídolos do boxe e do MMA, respectivamente

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo (SP)
Avatar
João Vitor Xavier
São Paulo (SP)
Dia 27/09/2025
09:00
Wanderlei e Popó durante encarada pré-luta (Foto: William Lucas/Inovafoto)
Wanderlei e Popó durante encarada pré-luta (Foto: William Lucas/Inovafoto)
Raramente, duas lendas se chocam no mundo dos esportes de combate. Mais raro ainda é o duelo de dois ícones de esportes diferentes, mas ainda na mesma esfera. Wanderlei Silva e Acelino ‘’Popó’’ Freitas são dois lados da mesma moeda - atletas que levantaram a bandeira do Brasil em suas disciplinas - e, neste sábado, se enfrentam na atração principal do Spaten Fight Night.

continua após a publicidade

Popó é ídolo nacional, reconhecido por todo brasileiro como um dos maiores boxeadores da história. Campeão mundial unificado dos superpenas e campeão mundial peso leve, Acelino Freitas tem um histórico repleto de vitórias e com apenas duas derrotas. Desde que reviveu sua carreira, Popó tem usado sua fama para reativar o boxe brasileiro perante ao mundo.

Já Wanderlei Silva é um dos maiores ícones do MMA brasileiro e, certamente, um dos grandes lutadores da história dos pesos meio-pesados. Campeão do Pride por anos até 93kg, o ‘’Cachorro Louco’’ era conhecido por sua agressividade e por não fazer lutas chatas. Ele teve rivalidades históricas com Ricardo Arona, Quinton Rampage e Chael Sonnen. Virou Hall da Fama do UFC e hoje volta a lutar para ser reconhecido por uma nova geração de fãs dos esportes de combate.

continua após a publicidade

Card completo recheado do Spaten Fight Night

Bia pega Maira no co-main event (Foto: William Lucas Inovafoto)
Além do duelo entre os dois lendários lutadores, o Spaten Fight Night vai trazer importantes e interessantes lutas em seu segundo card. Abrindo a noite, a única luta de MMA, entre os campeões nacionais Thiago Manchinha (cinturão do Shooto Brasil) e Wanderson Barcelos (cinturão do Martial Arts Championship). Os dois buscam usar a plataforma do Spaten Fight Night para chamar a atenção de eventos internacionais.

No segundo combate da noite, dois medalhistas olímpicos se enfrentam pelo título nacional no peso super médio do boxe. Medalhista de bronze em Londres-2012, Yamaguchi Falcão mede forças com Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio-2020 e busca vingar seu irmão Esquiva, que perdeu para Conceição no Spaten Fight Night 1.

continua após a publicidade

Na segunda luta em importância da segunda edição do torneio, Bia Ferreira defende o seu cinturão peso leve da Federação Internacional de Boxe contra a uruguaia Maira Moneo. Esta vai ser a primeira vez em sete anos que um atleta brasileiro defende um título mundial no país.

FICHA TÉCNICA
SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

 Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: São Paulo, Brasil
Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas
Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo
Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão
Peso leve (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos

