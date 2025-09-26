A coletiva de imprensa e encarada oficial do Spaten Fight Night teve um convidado surpresa: Vitor Belfort, que estava inicialmente escalado para enfrentar o arquirrival Wanderlei Silva. Substituído pelo tetracampeão mundial de boxe Popó Freitas, Belfort surpreendeu ao revelar que vai torcer pelo inimigo Wanderlei, pois não gostou de declarações de Popó sobre a concussão que sofreu.

O duelo entre Wanderlei e Popó será a grande atração do evento deste sábado, 27 de setembro, mas Belfort garante que pretende enfrentar Wanderlei no ano que vem, quando a luta deve ser remarcada.

- Pela primeira vez na vida vou torcer pro Wanderlei. Minha conversa com o Wanderlei é no ringue. Eu não esperava que uma coisa tão séria faria ele [Popó] agir dessa maneira (...) Agora é hora de celebrar esse evento que vai acontecer no sábado. Temos aí duas lutas. A Spaten já tem dois eventos. O vencedor luta com o Vitor e, depois, fica um de reserva. A revanche vai acontecer, esse ano eu fico no banco - comentou o ex-campeão do UFC.

Belfort é criticado na coletiva do Spaten Fight Night

Wand criticou Belfort na coletiva do Spaten Fight Night (FOTO: William Lucas/Inovafoto)

Mesmo com a torcida do arquirrival, Wanderlei Silva não aliviou para Vitor Belfort e seguiu na bronca com o ex-campeão. Os dois se enfrentaram em 1998 no UFC São Paulo, quando Belfort venceu em menos de um minutos e a revanche entre os dois chegou a ser marcada duas vezes, mas ainda não saiu.

- Eu acho que ele é um covarde, não quero nem falar dele. Abandonar um evento desse em cima da hora… se todo mundo fizer exame, vão achar alguma coisa. Ninguém luta 100%, todo mundo tem alguma dor. Dispenso a torcida dele e nem sei se quero mais lutar com ele. Fazer essa palhaçada… não tenho nem o que falar dele", disparou.

FICHA TÉCNICA

SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: São Paulo, Brasil

Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas

Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo

Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão

Peso pena (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos