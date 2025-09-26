menu hamburguer
Belfort surpreende ao declarar sua torcida para o Spaten Fight Night; confira

Brasileiro Vitor Belfort torcerá para rival no Spaten Fight Night

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo (SP)
Avatar
João Vitor Xavier
São Paulo (SP)
Dia 26/09/2025
12:11
Vitor Belfort na coletiva do Spaten Fight Night (FOTO: William Lucas/Inovafoto)
Vitor Belfort na coletiva do Spaten Fight Night (FOTO: William Lucas/Inovafoto)
Vitor Belfort surpreendeu ao declarar que torcerá por Wanderlei Silva no evento Spaten Fight Night
Belfort foi substituído por Popó Freitas em confronto com Wanderlei devido a declarações sobre concussão
Wanderlei criticou Belfort, não aliviando a tensão entre os dois após lutas passadas
A coletiva de imprensa e encarada oficial do Spaten Fight Night teve um convidado surpresa: Vitor Belfort, que estava inicialmente escalado para enfrentar o arquirrival Wanderlei Silva. Substituído pelo tetracampeão mundial de boxe Popó Freitas, Belfort surpreendeu ao revelar que vai torcer pelo inimigo Wanderlei, pois não gostou de declarações de Popó sobre a concussão que sofreu.

O duelo entre Wanderlei e Popó será a grande atração do evento deste sábado, 27 de setembro, mas Belfort garante que pretende enfrentar Wanderlei no ano que vem, quando a luta deve ser remarcada.

- Pela primeira vez na vida vou torcer pro Wanderlei. Minha conversa com o Wanderlei é no ringue. Eu não esperava que uma coisa tão séria faria ele [Popó] agir dessa maneira (...) Agora é hora de celebrar esse evento que vai acontecer no sábado. Temos aí duas lutas. A Spaten já tem dois eventos. O vencedor luta com o Vitor e, depois, fica um de reserva. A revanche vai acontecer, esse ano eu fico no banco - comentou o ex-campeão do UFC.

Belfort é criticado na coletiva do Spaten Fight Night

Wand criticou Belfort na coletiva do Spaten Fight Night (FOTO: William Lucas/Inovafoto)
Wand criticou Belfort na coletiva do Spaten Fight Night (FOTO: William Lucas/Inovafoto)

Mesmo com a torcida do arquirrival, Wanderlei Silva não aliviou para Vitor Belfort e seguiu na bronca com o ex-campeão. Os dois se enfrentaram em 1998 no UFC São Paulo, quando Belfort venceu em menos de um minutos e a revanche entre os dois chegou a ser marcada duas vezes, mas ainda não saiu.

- Eu acho que ele é um covarde, não quero nem falar dele. Abandonar um evento desse em cima da hora… se todo mundo fizer exame, vão achar alguma coisa. Ninguém luta 100%, todo mundo tem alguma dor. Dispenso a torcida dele e nem sei se quero mais lutar com ele. Fazer essa palhaçada… não tenho nem o que falar dele", disparou.

FICHA TÉCNICA
SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

 Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: São Paulo, Brasil
Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas
Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo
Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão
Peso pena (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos

