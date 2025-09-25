menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Internacional x Ferroviária: escalações confirmadas e onde assistir

Equipes decidem vaga na semifinal nesta quinta-feira (25), às 18h

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
19:11
Internacional e Ferroviária se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina
imagem cameraInternacional e Ferroviária em jogo pelo Brasileirão Feminino (Foto: Reprodução/Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As escalações de Internacional e Ferroviária estão definidas para a partida desta quinta-feira (25), pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O duelo acontece no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, às 20h, com transmissão do canal NSports

continua após a publicidade

Relacionadas

A decisão da classificação será feita em jogo único, de mando sorteado do Internacional. Em caso de empate, a definição da vaga na semifinal será nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino 

Escalações de Internacional e Ferroviária

🔴⚪ Internacional (Técnico: Maurício Salgado)
Mayara, Fefa Lacoste, Capelinha (C), Bianca Martins, Katrine, Gabi Morais, Marzia, Rafa Mineira, Aninha, Belén Aquino e Iasmim.

continua após a publicidade

No Banco: Mari Ribeiro (g), Moniquinha, Gi Santos, Sarah, Eskerdinha, Jordana, Mayara Vaz, Pati Llanos, Paola, Clara Guell, Alice Helena, Gabi Inácio

🚂Ferroviária (Técnico: Léo Mendes)
Luciana, Kati, Andressa (C), Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Duda, Raquel, Sissi, Vendito, Julia Beatriz.

No banco: Amanda Coimbra, Barrinha, Micaelly, Mariana Santos, Cris, Mylena Carioca, Rafa Soares, Dudinha e Catyellen.

Tabu contra a Ferroviária

Para avançar às semifinais, o Colorado precisará quebrar um tabu de oito jogos sem vencer as Guerreiras Grenás. No jogo mais recente entre os times, válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, o placar terminou 2 a 1 para o clube de Araraquara. Julia Beatriz abriu o placar, Julieta empatou, mas Raquel Domingues deu números finais ao jogo.

continua após a publicidade

Apesar de não vencer há quatro anos, o retrospecto geral do confronto não é amplamente favorável para a Ferroviária. Nos primeiros quatro encontros, o Inter saiu vitorioso: em 2019, Mariana Pires fez o gol da vitória; no ano seguinte, Shashá marcou duas vezes para garantir o resultado; depois, Mari Pires e Rafa Travalão (2) foram as autoras dos gols.

A última vitória gaúcha no duelo foi em 2021, quando venceu por 2 a 0 na Ladies Cup, com gols de Fabi Simões e Maiara Niehues. Desde então, as Gurias Coloradas nunca mais conseguiram uma vitória diante das Guerreiras Grenás, sendo eliminadas por elas no mata-mata do Brasileirão em 2023 e 2024.

Histórico do confronto

  • 2019: Ferroviária 0 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
  • 2020: Ferroviária 1 x 2 Internacional - Brasileirão Feminino
  • 2021: Internacional 3 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino
  • 2021: Ferroviária 0 x 2 Internacional - Ladies Cup
  • 2022: Ferroviária 2 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino
  • 2023: Ferroviária 2 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
  • 2023: Internacional 0 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino (quartas de final)
  • 2023: Ferroviária 3 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino (quartas de final)
  • 2024: Internacional 1 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino
  • 2024: Internacional 1 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino (quartas de final)
  • 2024: Ferroviária 2 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino (quartas de final)
  • 2025: Ferroviária 2 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
Internacional e Ferroviária se enfrentam na Copa do Brasil Feminina
Jogadoras de Internacional e Ferroviária disputam a bola em jogo do Brasileirão (Foto: Rafael Zocco/AFE)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias