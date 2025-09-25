Internacional x Ferroviária: escalações confirmadas e onde assistir
Equipes decidem vaga na semifinal nesta quinta-feira (25), às 18h
As escalações de Internacional e Ferroviária estão definidas para a partida desta quinta-feira (25), pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O duelo acontece no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, às 20h, com transmissão do canal NSports.
A decisão da classificação será feita em jogo único, de mando sorteado do Internacional. Em caso de empate, a definição da vaga na semifinal será nos pênaltis.
Escalações de Internacional e Ferroviária
🔴⚪ Internacional (Técnico: Maurício Salgado)
Mayara, Fefa Lacoste, Capelinha (C), Bianca Martins, Katrine, Gabi Morais, Marzia, Rafa Mineira, Aninha, Belén Aquino e Iasmim.
No Banco: Mari Ribeiro (g), Moniquinha, Gi Santos, Sarah, Eskerdinha, Jordana, Mayara Vaz, Pati Llanos, Paola, Clara Guell, Alice Helena, Gabi Inácio
🚂Ferroviária (Técnico: Léo Mendes)
Luciana, Kati, Andressa (C), Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Duda, Raquel, Sissi, Vendito, Julia Beatriz.
No banco: Amanda Coimbra, Barrinha, Micaelly, Mariana Santos, Cris, Mylena Carioca, Rafa Soares, Dudinha e Catyellen.
Tabu contra a Ferroviária
Para avançar às semifinais, o Colorado precisará quebrar um tabu de oito jogos sem vencer as Guerreiras Grenás. No jogo mais recente entre os times, válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, o placar terminou 2 a 1 para o clube de Araraquara. Julia Beatriz abriu o placar, Julieta empatou, mas Raquel Domingues deu números finais ao jogo.
Apesar de não vencer há quatro anos, o retrospecto geral do confronto não é amplamente favorável para a Ferroviária. Nos primeiros quatro encontros, o Inter saiu vitorioso: em 2019, Mariana Pires fez o gol da vitória; no ano seguinte, Shashá marcou duas vezes para garantir o resultado; depois, Mari Pires e Rafa Travalão (2) foram as autoras dos gols.
A última vitória gaúcha no duelo foi em 2021, quando venceu por 2 a 0 na Ladies Cup, com gols de Fabi Simões e Maiara Niehues. Desde então, as Gurias Coloradas nunca mais conseguiram uma vitória diante das Guerreiras Grenás, sendo eliminadas por elas no mata-mata do Brasileirão em 2023 e 2024.
Histórico do confronto
- 2019: Ferroviária 0 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
- 2020: Ferroviária 1 x 2 Internacional - Brasileirão Feminino
- 2021: Internacional 3 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino
- 2021: Ferroviária 0 x 2 Internacional - Ladies Cup
- 2022: Ferroviária 2 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino
- 2023: Ferroviária 2 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
- 2023: Internacional 0 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 2023: Ferroviária 3 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 2024: Internacional 1 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino
- 2024: Internacional 1 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 2024: Ferroviária 2 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 2025: Ferroviária 2 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
