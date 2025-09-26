Popó x Wanderlei no Spaten Fight Night: horário e onde assistir

Um dos maiores boxeadores do Brasil, Ancelino Popó, e o ídolo do MMA Wanderlei Silva se enfrentam na noite deste sábado (27), na segunda edição do Spaten Fight Night, a partir das 20h (de Brasília). O sportv3 transmite as duas primeiras lutas do card, e a TV Globo exibe as duas últimas: Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas.

Ficha técnica e card completo

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: São Paulo, Brasil

Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas

Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo

Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão

Peso pena (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos

Encarada pré luta (Foto: William Lucas/Inovafoto)

Lutadores trocam farpas sobre pesagem do Spaten Fight Night

A rivalidade entre Acelino ‘’Popó’’ Freitas e Wanderlei Silva vai se intensificando. Nesta quinta-feira, a dois dias do combate, os dois trocaram farpas durante coletiva, discutiram sobre a pesagem do evento e Wanderlei irritou Popó ao chamá-lo de ‘’bunda mole’’.

Popó exigiu que Wanderlei não só pesasse 95kg na pesagem oficial, um dia antes, mas ele também obrigou o ex-campeão do PRIDE a fazer uma nova pesagem na manhã da luta, em que ele poderia apenas ganhar mais três quilos.

continua após a publicidade

Assim será necessário que Wand pese 98 quilos no dia do evento. Isso impediria a lenda do MMA de ganhar muita vantagem de peso em relação a Popó, que deve pesar muito menos na hora que os dois estiverem frente a frente no ringue. Os dois discutiram e Wanderlei sugeriu que os dois fizessem a luta no peso livre - Popó, então, disse que os dois haviam assinado um contrato e, que ele bateria em Wand em qualquer peso.