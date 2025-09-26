Popó x Wanderlei no Spaten Fight Night: horário e onde assistir
Veja o card completo
- Matéria
- Mais Notícias
Um dos maiores boxeadores do Brasil, Ancelino Popó, e o ídolo do MMA Wanderlei Silva se enfrentam na noite deste sábado (27), na segunda edição do Spaten Fight Night, a partir das 20h (de Brasília). O sportv3 transmite as duas primeiras lutas do card, e a TV Globo exibe as duas últimas: Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Ficha técnica e card completo
Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: São Paulo, Brasil
Onde assistir: Globo e Combate
Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas
Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo
Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão
Peso pena (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos
➡️Encarada de Wanderlei Silva e Popó antes de luta pega fogo; assista
Lutadores trocam farpas sobre pesagem do Spaten Fight Night
A rivalidade entre Acelino ‘’Popó’’ Freitas e Wanderlei Silva vai se intensificando. Nesta quinta-feira, a dois dias do combate, os dois trocaram farpas durante coletiva, discutiram sobre a pesagem do evento e Wanderlei irritou Popó ao chamá-lo de ‘’bunda mole’’.
Popó exigiu que Wanderlei não só pesasse 95kg na pesagem oficial, um dia antes, mas ele também obrigou o ex-campeão do PRIDE a fazer uma nova pesagem na manhã da luta, em que ele poderia apenas ganhar mais três quilos.
Assim será necessário que Wand pese 98 quilos no dia do evento. Isso impediria a lenda do MMA de ganhar muita vantagem de peso em relação a Popó, que deve pesar muito menos na hora que os dois estiverem frente a frente no ringue. Os dois discutiram e Wanderlei sugeriu que os dois fizessem a luta no peso livre - Popó, então, disse que os dois haviam assinado um contrato e, que ele bateria em Wand em qualquer peso.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias