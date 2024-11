Jogo do Santos hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Santos encara o Sport pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a última da competição. No primeiro turno da competição, as equipes empataram pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere, do SporTV, Band, TV Brasil e Canal GOAT. ➡️ Clique para assistir no Premiere ➡️ Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

O Santos encerra a sua participação na Série B do Brasileirão contra o Sport; confira as informações do jogo (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para o jogo de hoje após ter perdido para o CRB na última rodada da Série B do Brasileirão, pelo placar de 2 a 0. No entanto, mesmo com a derrota, o Peixe já era o campeão do campeonato. Assim, o resultado não importa muito para o Alvinegro Praiano. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota.

Já o Sport vem para esta partida após golear a equipe da Ponte Preta, na última rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 4 a 0. Este jogo contra o Santos vale muito para o time pernambucano, já que pode sacramentar a sua subida de divisão, dependendo de alguns resultados. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, duas derrotas e um empate. O Sport é o quinto colocado, com 63 pontos.

continua após a publicidade

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Sport x Santos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sport x Santos

Brasileirão Série B - 38ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de novembro, 18h30

📍 Local: Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE)

📺 Onde assistir: Premiere, SporTV, Band, TV Brasil e Canal GOAT

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Escalações prováveis de Sport e Santos

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz, Gustavo Coutinho (Wellington Silva) e Chrystian Barletta - Técnico: Pepa.

continua após a publicidade

Desfalques: Equipe não tem desfalques para o jogo.

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: João Schimidt, Giuliano, Julio Furch, Gil, Escobar, Willian Bigode, Guilherme, Billy Arce, Jair Cunha, Serginho e Yusupha Njie (Lesionados).