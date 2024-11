Santos perde titulares para partida contra o Sport; veja provável escalação

O Santos terá uma série de desfalques para o duelo contra o Sport no próximo domingo (24), na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após atualização do departamento médico do clube, ao menos 11 atletas não viajarão com o restante do elenco para Recife.

Na derrota por 2 a 0 para o CRB, João Schmidt sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto o meia Giuliano teve constatada uma contusão intercostal após trauma no Tórax.

Outro titular da equipe, Gil vinha atuando com auxílio de medicamentos e ficará de fora após regredir no tratamento de lombalgia. Com o título da Série B garantido, o zagueiro será poupado pela comissão técnica a partir desta sexta-feira (22).

Além do trio, outros oito atletas continuam em tratamento com o departamento médico e não estarão à disposição da comissão técnica liderada por Leandro Zago, que assumiu o comando do Peixe de forma interina após a saída de Fábio Carille.

São eles: Julio Furch (lombalgia); Escobar (lesão no joelho); Willian Bigode (cirurgia no joelho); Guilherme e Arce (mialgia na coxa direita); Jair Cunha e Serginho (transição); e Yusupha Njie (dores no quadril).

Provável escalação do Santos

Com isso, a provável escalação do Santos para enfrentar o Sport conta com: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito.

Após conquistar o título da Série B do Brasileirão na rodada anterior, o Santos viaja a Recife para o último compromisso da temporada. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Partida entre Santos e CRB, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

