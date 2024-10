Real Madrid e Barcelona fazem um dos maiores clássicos do mundo (Foto: ETHAN MILLER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro

Real Madrid e Barcelona protagonizam um dos maiores confrontos do futebol mundial. O batizado "El Clásico" (O Clássico, em tradução livre), é um dos mais aguardados jogos de todas as temporadas no futebol europeu e já foi embate de importantes decisões entre as equipes. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Real Madrid e Barcelona? O Lance! te conta.

Durante uma década, o clássico entre Real Madrid e Barcelona foi palco do combate entre Cristiano Ronaldo e Messo (Foto: AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem mais venceu na história do "El Clásico"?

O primeiro clássico entre Barcelona e Real Madrid aconteceu no ano de 1902, pelas semifinais da Copa de la Coronación, o que hoje é a Copa do Rei. Na ocasião, o time da Catalunha venceu o rival da capital da Espanha pelo placar de 3 a 1.

Desde esse primeiro embate entre as equipes, os clubes voltariam a se enfrentar em mais 300 oportunidades, sendo em 188 pela LaLiga, 37 pela Copa do Rei, seis pela Copa da Liga Espanhola, 17 pela Supercopa da Espanha, oito vezes pela Champions League e ainda em 44 amistosos.

Nessas 301 partidas do clássico entre Real Madrid e Barcelona, mesmo que seja esperado que o clube merengue tenha uma vantagem (por ser o maior campeão da Champions), o fato é que os Blaugranas tem uma pequena vantagem sobre o rival. Nos 301 jogos que as equipes já realizaram, os catalães venceram em 126 oportunidades, enquanto os madridistas venceram em 111. Além disso, o confronto também teve outros 64 empates.

A última final entre Real Madrid e Barcelona aconteceu na temporada 2023-24, pela Supercopa da Espanha (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

As finais do clássico entre Real Madrid e Barcelona

Além disso, os clubes também já protagonizaram 17 finais. Foram elas: 7 em Copas do Rei, 9 Supercopas da Espanha e uma Copa da Liga Espanhola. No total, o Real Madrid tem quase o dobro de troféus do que seu rival em finais disputadas entre si, com 11 títulos a seis para o clube da capital espanhola.

Para o clube merengue são: quatro Copas do Rei (1935-36, 1973-74, 2010-11 e 2013-14) e sete Supercopas da Espanha (1987-88, 1989-90, 1992-93, 1996-97, 2011-12, 2016-17 e 2023-24). Já o Barcelona venceu três Copas do Rei (1967-68, 1982-83 e 1989-90), uma Copa da Liga Espanhola (1982-83) e duas Supercopas da Espanha (2010-11 e 2022-23).