Destaques da semana: desculpas de Vini Jr., goleada da Seleção e muito mais

A última semana no esporte foi marcada por grandes histórias dentro e fora dos gramados — com emoção, reencontros e até pedidos de desculpas públicos. O Lance! reuniu os principais destaques para você não perder nada do que foi publicado em nossa página. Teve Vini Jr. e Virginia Fonseca, Acelino Popó Freitas, goleada da Seleção Brasileira e muito mais...

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Um dos assuntos mais comentados foi o pedido de desculpas de Vinícius Júnior à influenciadora Virgínia Fonseca. O jogador do Real Madrid e a criadora de conteúdo vinham se aproximando, mas tiveram o relacionamento abalado após o vazamento de prints de conversas entre Vini e outra pessoa. O atacante reconheceu o erro nas redes sociais e pediu desculpas a Virgínia, gerando grande repercussão entre fãs e internautas. O caso movimentou as redes e reacendeu o debate sobre a exposição da vida pessoal de atletas de alto nível.

Vini Jr e Virginia viveram romance na Espanha (Foto: Reprodução)

Goleada da Seleção Brasileira em Seul

Dentro de campo, a seleção brasileira deu espetáculo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, em amistoso internacional. A equipe mostrou entrosamento e intensidade, com destaque para Estêvão, autor de dois gols, e Rodrygo, que também balançou as redes duas vezes. Vini Jr., além do pedido de desculpas fora dos gramados, fechou o placar e foi um dos principais nomes da partida. O resultado animou a torcida e reforçou o otimismo em torno da nova geração comandada pelo técnico italiano.

Romário reencontra Baggio e volta a vencer com a Seleção

Outro momento marcante foi o jogo festivo entre Brasil e Itália no Maracanã, que reuniu lendas do futebol mundial. O reencontro entre Romário e Roberto Baggio, protagonistas da final da Copa do Mundo de 1994, emocionou o público. Desta vez, o “Baixinho” foi o grande destaque da partida, marcando um hat-trick e arrancando aplausos da torcida.

Romário marcou três gols em jogo beneficente no Maracanã (Foto: Reprodução)

Popó se despede dos ringues

E o esporte brasileiro também viveu um momento de despedida. Acelino "Popó" Freitas anunciou sua aposentadoria definitiva dos ringues após a luta com Wanderlei Silva. Emocionado, o tetracampeão mundial de boxe chorou ao agradecer aos fãs e lembrar da trajetória vitoriosa que o consagrou como um dos maiores pugilistas do país.

Popó no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega / Inovafoto)

Foi uma semana intensa, de grandes histórias e emoções — da bola aos ringues, o esporte brasileiro segue mostrando por que é uma das maiores paixões do país.

