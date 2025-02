A Fórmula 1 se aproxima do início da temporada de 2025. A partir desta quarta-feira (26), as equipes fazem o primeiro contato com a pista nos testes coletivos do Bahrein. O Lance! explica como funcionam os testes de pré-temporada da F1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é a pré-temporada da F1?

A pré-temporada é a primeira oportunidade que as equipes têm de testarem os carros em um circuito que faz parte do calendário da Fórmula 1. Nela, as escuderias testam conceitos e mecanismos dos carros. Além disso, os engenheiros conhecem mais sobre seus oponentes, por isso, algumas equipes preferem "esconder o jogo" e mostrar todo o potencial dos carros apenas na primeira corrida do ano.

Carro que será usado por Gabriel Bortoleto na temporada de 2025. Piloto terá contato com a pista na pré-temporada do Bahrein (Foto: Ben STANSALL/AFP)

Os testes são realizados em três dias (quarta, quinta e sexta) e possuem duas sessões de quatro horas cada; a primeira começa às 4h (de Brasília) e termina às 8h; já a segunda começa às 9h e termina às 13h. Cada piloto participa de apenas uma sessão no dia. No total, cada equipe tem 24 horas de testes.

continua após a publicidade

Será a quinta vez consecutiva que o Autódromo do Bahrein, em Shakir, nos Emirados Árabes, sediará a pré-temporada da F1. Os testes foram realizados em Barcelona até 2020, mas outras cidades já receberam a pré-temporada, como o Rio de Janeiro, no extinto Autódromo de Jacarepaguá.

Onde assistir à pré-temporada

O Grupo Bandeirantes anunciou a transmissão dos testes de pré-temporada no Brasil. As sessões serão transmitidas a partir das 6h (de Brasília) no BandSports e nos sites da emissora. O streaming F1TV transmite os testes na íntegra.

continua após a publicidade

🗓️ Datas: 26, 27 e 28 de fevereiro

⏰ Horário: das 4h até às 13h (horário de Brasília)

🌐 Local: Circuito Internacional do Bahrein, Shakir, nos Emirados Árabes

📺 Onde assistir: F1TV (na íntegra), BandPlay e BandSports (a partir das 6h)

Lewis Hamilton dando primeiras voltas no SF-25, em Maranello. (Foto: Federico SCOPPA/AFP)

➡️ F1 2025: saiba quais são as novidades das equipes para este ano

F1 retorna em março

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

🥁 Presenting... the 2025 FIA Formula One World Championship calendar!#F1 pic.twitter.com/qrBB52ncRd — Formula 1 (@F1) April 12, 2024

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.