Maximilian Beier projeta volta aos gramados no Mundial de Clubes

Em entrevista ao programa 19:09 - A conversa verde e amarela, Maximilian Beier disse que pretende disputar o Mundial de Clubes 2025 pelo Borussia Dortmund. Fora desde o dia 20 de abril por conta de uma lesão no tornozelo, o atacante não jogará mais pela Bundesliga nesta temporada.

— Atualmente estou fazendo minha reabilitação. Vou assistir ao jogo contra o Kiel junto com Pascal Groß das arquibancadas. Presumo que estarei de volta com força total para o início do treinamento em 2 de junho — disse Baier. A estreia do Borussia Dortmund será no dia 17 de junho contra o Fluminense.

O jogador de 22 anos também comentou sobre a expectativa de jogar nos Estados Unidos — Vai ser uma experiência completamente nova para mim, nunca estive na América antes. Alguns jogadores dizem que preferem ter férias, mas sou jovem e posso jogar— completou.

Desempenho de Beier na temporada

Em 2024/25, Beier fez 46 jogos, marcou seis gols e deu seis assistências. Antes de se lesionar, o jogador conquistou a condição de titular do time e chegou a ser convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para algumas partidas da seleção alemã.

Em agosto de 2024, o Borussia Dortmund pagou cerca de 28,5 milhões de euros ao Hoffenheim para contratar Beier. O interesse surgiu depois do jogador fazer 16 gols na temporada 2023/24.

Jogos do Borussia Dortmund na fase de grupos do Mundial

🌏 Fluminense x Borussia Dortmund

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ Cincinnati

🌏 Borussia Dortmund x Ulsan

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Cincinnati