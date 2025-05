No final de 2024, Luiz Henrique, eleito o Rei da América atuando pelo Botafogo, tinha em mãos diversas opções para decidir seu futuro. Fiorentina, da Itália, Lyon, time de John Textor na França, e dois times da Premier League tinham interesse na contratação do atacante. O brasileiro de 24 anos, contudo, escolheu o Zenit em transferência recorde. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Luiz Henrique confirmou que recebeu propostas da Premier League e revelou o motivo pelo qual se transferiu para a Rússia.

Luiz Henrique foi contratado pelo Zenit por cerca de 35 milhões de euros - a maior transferência da história do Botafogo - após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro pelo clube. Ele ainda era figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira durante o ano, com dois gols e uma assistência em seis partidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O jogador ainda tinha a possibilidade de se transferir para o Lyon, que pertence à Eagle Football, de John Textor, e joga o Campeonato Francês. A decisão, porém, foi pelo clube russo, que não joga a Champions League por sanções impostas pela Uefa desde que o país entrou em guerra com a Ucrânia. Perguntado sobre as opções que tinha para a carreira e sua escolha final, Luiz Henrique respondeu que foi uma decisão pessoal.

— Recebi (propostas da Premier League), mas aqui na Rússia os caras me queriam mais. Eles estavam me querendo mais do que no futebol inglês. Então, o que eu acho é: quando a pessoa está te querendo, está dando a vida por você, eu acho que você tem que depositar todo amor, todo carinho por ele. Então foi por isso que eu escolhi vir para o futebol da Rússia. Foi uma decisão pessoal minha.

Na negociação, foi acordado que o clube ainda iria manter 20% dos direitos econômicos do atacante, o que pode gerar mais retorno financeiro em caso de uma futura venda.

⚽Início de Luiz Henrique pelo Zenit

Luiz Henrique chegou ao Zenit em janeiro deste ano, no meio da temporada europeia. No início de sua passagem, ele fez gol na final da Winline RPL Winter Cup – torneio amistoso - e foi campeão em jogo contra o Spartak Moscow após vencer a partida por 3 a 0. Pelo clube russo, foram 10 jogos até o momento, com dois gols e duas assistências.

Luiz Henrique deixou o Botafogo e se transferiu para o Zenit no final de 2024. (Foto: Reprodução/Instagram/@luizhenrique_07)

No último dia 30, o Zenit venceu o CSKA pelo primeiro jogo da final da Copa da Rússia por 2 a 0. O brasileiro foi bem na partida, sofrendo um pênalti e comandando a equipe para a vitória. Na conversa com o Lance!, o atacante declarou que se surpreendeu com o nível do campeonato russo e com as dependências do clube.

— Muitos não conhecem, mas na minha primeira impressão, é um campeonato de alto nível, assim como a estrutura do clube, não tem o que falar — analisou Luiz Henrique

O Zenit joga o jogo de volta da final da Copa da Rússia na próxima quarta-feira (14), às 13h30 (de Brasília) em busca de mais um título para sua galeria.