Linense x Fluminense: onde assitir, horário e prováveis escalações

Linense e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (9) pela última rodada da Copinha. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, em São Paulo. A partida será válida pela terceira rodada da Copinha e terá transmissão do Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

O Linense e o Fluminense tem a mesma pontuação no Grupo 10 e já estão classificados para a fase de mata-mata da competição. O time carioca aparece na frente por ter um saldo de gols maior que o adversário de quinta (9).

➡️Fluminense anuncia goleiro Marcelo Pitaluga até 2028

O time mandante venceu o Inter de Limeira por 1 a 0 na primeira etapa e depois o Coimbra por 4 a 2. O Tricolor, por sua vez, venceu o Inter por 2 a 1 e na segunda rodada atropelou o Coimbra por 4 a 0 na última segunda-feira (6).

continua após a publicidade

Linense e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução/ Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA

LINENSE X FLUMINENSE

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, em São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LINENSE: Cauã, Raphael, João Lucas, Abrahaim, Kauã, Luis Felipe, Inácio, Richard, Henrique, Kayque, Léo Santos.

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius, Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra, Léo Jance, Fabinho, Dohmann, Natan, Enzo, João Lourenço e Kelwin.