Desfalques devem mudar estratégia do Santos contra Chapecoense

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 06:10 • Santos (SP)

O técnico do Santos, Fabio Carille, não vai poder contar com jogadores essenciais na partida contra a Chapecoense na quarta-feira (16), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Escobar, o zagueiro Gil e o volante Diego Pituca são desfalques certos para o jogo em Santa Catarina, todos por suspensão.

Na última partida do Santos, contra o Mirassol, Escobar e Gil levaram o terceiro cartão amarelo, enquanto Pituca foi expulso de campo. Os jogadores são pilares da equipe do Peixe, e o treinador deve mudar a estratégia de reforçar a equipe com os mais experientes, justamente o que os desfalques têm em comum.

Carille ainda poderá perder o meio-campista Sandry para quarta-feira. No sábado (12), ele saiu mais cedo de campo em razão de um inchaço no tornozelo.

Miguelito pode ganhar chance

Em meio aos desfalques, o técnico do Santos dará oportunidade aos jogadores que não têm atuado com tanta frequência com a camisa alvinegra. O atacante Miguelito pode ganhar uma chance em Chapecó

- Pode ficar tranquilo, ele, voltando ao Santos, vai ter mais minutos - afirmou Carille em entrevista.

O meia Giuliano, autor do primeiro gol do Santos na partida contra o Mirassol, também comentou sobre o desempenho dos jogadores que saíram do banco de reservas e foram importantes para a vitória.

- Quero frisar que o jogo que o Sandry fez, é um volante, um menino, que chegou para assumir a função do João Schmidt, que estava suspenso, e ele fez um grande jogo. Isso mostra que ele estava preparado para este momento. Da mesma forma, nós vamos ter essa outra oportunidade agora, contra o Chapecoense - comentou Giuliano.