Hulk, do Atlético-MG, está próximo de quebrar novos recordes

Publicada em 12/10/2024 - 15:54 • Belo Horizonte

Givanildo Vieira de Sousa não tem o apelido de Hulk em vão. O super-herói do Atlético-MG se consagrou, na última quarta-feira (09), o maior artilheiro do clube no século, com 113 gols em 214 jogos. Mas os números surpreendentes do jogador não param por aí.

Com 410 gols marcados por clubes oficiais (com 11 gols em amistosos da Seleção Brasileira), Hulk está no top-10 de maiores artilheiros em atividade do planeta.

Hulk, do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atleta está próximo de se tornar o jogador brasileiro em atividade com mais gols oficiais no mundo. Considerando todos os jogos oficiais pelos clubes que passou e todas as partidas da Seleção Brasileira principal, Hulk marcou 431 gols.

Se balançar as redes mais oito vezes, o jogador irá igualar a marca de Neymar, que atualmente é o jogador mais bem colocado no ranking. Cristiano Ronaldo, com 905 gols, ocupa o 1° lugar isolado.

Trajetória pelo Atlético

Logo no ano de sua chegada no Galo, em 2021, Hulk já deixou uma marca histórica. O camisa 7 é até hoje o único jogador do futebol brasileiro a ser campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro - 19 gols - e da Copa do Brasil - 9 - na mesma temporada, quando o Atlético ergueu os dois canecos.

Na atual temporada, Hulk é o artilheiro do Galo com 18 gols e 10 assistências, ocupando o segundo lugar como goleador máximo do Brasileirão, com 10 gols, um a menos que Pedro, atacante do Flamengo.

Números pelo Galo:

214 jogos

113 gols

41 assistências

36 gols de pênalti

21 dobletes

11 gols de falta

Por temporada:

2021: 36 gols e 12 assistências em 68 jogos

36 gols e 12 assistências em 68 jogos 2022: 29 gols e 5 assistências em 46 jogos

29 gols e 5 assistências em 46 jogos 2023: 30 gols e 14 assistências em 59 jogos

30 gols e 14 assistências em 59 jogos 2024: 18 gols e 10 assistências em 41 jogos

As informações foram extraídas da base de dados do Atlético, da Fellegger Assessoria e da apuração da equipe de reportagem do Lance!.