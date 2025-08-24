Guardiola define futuro de brasileiro e mais dois no Manchester City
Técnico abriu as portas para Ederson Moraes, Ilkay Gündogan e Manuel Akanji deixarem o clube
Após iniciar a temporada com pé direito e golear o Wolves na abertura, o Manchester City foi superado pelo Tottenham na 2ª rodada da Premier League. Além de igualar marca negativa na carreira, o técnico Pep Guardiola tem outro problema: definir o futuro do brasileiro Ederson e mais dois no elenco.
De acordo com o "Mundo Deportivo", o comandante "abriu as portas" para o goleiro deixar o clube. O mesmo para o meio-campista Ilkay Gündogan e o zagueiro Manuel Akanji. O brasileiro não foi relacionado para a partida de estreia da Premier League.
Enquanto Ederson ficou no banco de reservas contra o Tottenham, o meio-campista e o zagueiro sequer foram relacionados. Segundo a publicação, eles aguardam a resolução de seus futuros na última janela de transferência.
💲 Movimentação na janela de transferências
O City gastou cerca de 180 milhões de euros nesta janela de transferências, enquanto arrecadou 58 milhões com as vendas de James McAtee, Yan Couto e Maximo Perrone, além de se livrar dos salários de Kevin de Bruyne, Jack Grealish e Kyle Walker.
Em um levantamento feito pelo "The Athletic", o clube foi o quinto que mais gastou na janela. Na frente, estão Liverpool (em primeiro), Chelsea, Manchester United e Arsenal. A janela de transferências da Premier League começou no dia 16 de junho e irá ser finalizada no dia 1º de setembro.
📆 Próximos jogos do Manchester City
- Brighton x Manchester City - 31/08 - 10h
- Manchester City x Manchester United - 14/09 - 12h30
- Arsenal x Manchester City - 21/09 - 12h30
- Manchester City x Burnley - 27/09 - 11h
