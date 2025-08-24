menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTodos Esportes

Guardiola define futuro de brasileiro e mais dois no Manchester City

Técnico abriu as portas para Ederson Moraes, Ilkay Gündogan e Manuel Akanji deixarem o clube

Guardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
imagem cameraGuardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
9c365144-0d1d-4a57-a20d-8b1eb8861d41_Nathalia-Gomes-Editora-1-aspect-ratio-1024-1024
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
04:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após iniciar a temporada com pé direito e golear o Wolves na abertura, o Manchester City foi superado pelo Tottenham na 2ª rodada da Premier League. Além de igualar marca negativa na carreira, o técnico Pep Guardiola tem outro problema: definir o futuro do brasileiro Ederson e mais dois no elenco.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o "Mundo Deportivo", o comandante "abriu as portas" para o goleiro deixar o clube. O mesmo para o meio-campista Ilkay Gündogan e o zagueiro Manuel Akanji. O brasileiro não foi relacionado para a partida de estreia da Premier League.

continua após a publicidade

Enquanto Ederson ficou no banco de reservas contra o Tottenham, o meio-campista e o zagueiro sequer foram relacionados. Segundo a publicação, eles aguardam a resolução de seus futuros na última janela de transferência.

Ederson - campeão da Champions 2022/2023
Ederson levanta a taça da Champions League 2022/2023 (Foto: Paul Ellis/AFP)

💲 Movimentação na janela de transferências

O City gastou cerca de 180 milhões de euros nesta janela de transferências, enquanto arrecadou 58 milhões com as vendas de James McAtee, Yan Couto e Maximo Perrone, além de se livrar dos salários de Kevin de Bruyne, Jack Grealish e Kyle Walker.

continua após a publicidade

Em um levantamento feito pelo "The Athletic", o clube foi o quinto que mais gastou na janela. Na frente, estão Liverpool (em primeiro), Chelsea, Manchester United e Arsenal. A janela de transferências da Premier League começou no dia 16 de junho e irá ser finalizada no dia 1º de setembro.

📆 Próximos jogos do Manchester City

  • Brighton x Manchester City - 31/08 - 10h
  • Manchester City x Manchester United - 14/09 - 12h30
  • Arsenal x Manchester City - 21/09 - 12h30
  • Manchester City x Burnley - 27/09 - 11h

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias