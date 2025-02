Gil Vicente e Sporting se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h45 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa (POR), em jogo válido pela Taça de Portugal. A transmissão da partida será pelo NSports.

O Sporting vem de uma sequência de cinco partidas sem vitórias, com quatro empates e uma derrota. Ainda assim, a equipe comandada por Rui Borges lidera o Campeonato Português com 53 pontos, empatada com o rival Benfica, mas à frente pelo critério de confronto direto.

Já o Gil Vicente atravessa um momento difícil, acumulando cinco derrotas seguidas. O time ocupa a 14ª posição com 22 pontos, seis a mais que o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento

Tudo sobre o jogo entre Gil Vicente e Sporting (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Gil Vicente e Sporting

Taça de Portugal

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 17h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa (POR);

📺Onde assistir: NSports.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Gil Vicente (Técnico: José Pedro)

Antúnez; Acosta, González, Bortagaray, Martínez; Vera, Barcia, Chiappini, López; Adamo, Gutiérrez.

Sporting (Técnico: Rui Borges)

Pérez; Sanhueza, Calderón, Labrín, González; Reyes, Rozas, Mateos, Rodríguez; Sosa, Rubio.