Dortmund empata com o Sporting e vai às oitavas da Champions League

O Borussia Dortmund está classificado às oitavas de final da Champions League 2024/25, após empate em 0 a 0 com o Sporting nesta quarta-feira (19), no Signal Iduna Park na Alemanha. Os Aurinegros conquistaram a vaga por conta da vitória por 3 a 0 na partida de ida, em Lisboa. O adversário da equipe será ou Lille, ou Aston Villa, a ser definido em sorteio na próxima sexta-feira (21).

Borussia Dortmund x Sporting: como foi o jogo?

A classificação do Dortmund às oitavas da Champions foi sem emoção. Após ótima atuação no primeiro confronto, em Lisboa, o BVB definitivamente não foi brilhante no duelo de volta. Mesmo assim, os mandantes tiveram mais posse de bola e controlaram as ações, sem levar sustos. No primeiro tempo, a melhor chance foi com Jamie Gittens, já aos 44 minutos, finalizando de cabeça em cruzamento de Ryerson.

Na segunda etapa, o Borussia teve grande oportunidade de abrir o placar diante de sua torcida. Adeyemi foi derrubado por Rui Silva dentro da área, e o árbitro apontou pênalti. Artilheiro da Champions, Guirassy foi para a cobrança, mas o goleiro português se redimiu da falta cometida e defendeu. Assim, empate sem gols em Dortmund e classificação alemã confirmada.

O que vem por aí?

O Borussia Dortmund volta a campo na próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), e recebe o Union Berlin pela 23ª rodada da Bundesliga. Já o Sporting visita o AVS no domingo (23), às 10h, pelo Campeonato Português.

