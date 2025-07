O Fluminense acertou a venda de Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra, e se despede do atacante quatro anos após a sua chegada ao Tricolor das Laranjeiras. Apesar do negócio ter se tornado a segunda maior negociação da história do clube carioca, ele não ficará com todo o dinheiro e a equipe que revelou o colombiano, o Patriotas, irá faturar um valor milionário com a transferência.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Isso porque o Fluminense não é dono de 100% do passe de Arias. Dos 22 milhões de euros, R$ 142 milhões na cotação atual, o clube brasileiro ficará com 11 milhões de euros (R$ 71,2 milhões) fixos e 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) referentes a bônus.

No total, o Flu fatura até 16 milhões de euros (R$ 103,5 milhões) com a venda de Jhon Arias ao clube da Premier League. O valor será alcançado a depender das metas que o colombiano atinja jogando no exterior. Na outra ponta da negociação, o Patriotas terá direito a uma fatia do valor fixo.

continua após a publicidade

A modesta equipe da segunda divisão da Colômbia vai receber 6 milhões de euros pelo negócio, o que significa R$ 38,8 milhões na cotação mais recente. O número já é bastante relevante, mas ao analisar o quanto custa o atual elenco do Patriotas, a cifras se torna ainda mais impactante. Isso porque o time é avaliado em "apenas" 3 milhões de euros, ou R$ 19,4 milhões.

Isso significa que a veda de Jhon Arias vai render um valor ao clube colombiano que é o dobro do valor do elenco do Patrioras em 2025. Esse formato de negociação foi aceito após o Flu recusar uma primeira investida dos Wolves de 20 milhões de euros. Nesse contrato assinado, o Patriotas aceitou reduzir os 50% que tinha direito por exigência do tricolor.

continua após a publicidade

No fim, o Fluminense ficará com 75% dos 90% negociados com o Wolverhampton, mandamento ainda 10% da parte que tinha direito e não vai dividir esse percentual com outra equipe. O acordo ainda prevê uma cláusula de preferência de compra do tricolor caso Arias retorne ao Brasil no futuro, de acordo com informação do portal "ge".

Jhon Arias fez grande Mundial de Clubes pelo Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Veja as maiores vendas história do Fluminense

A transferência de Jhon Arias ficará atrás apenas em relação a de André, que também deixou o Fluminense para o Wolverhampton. No caso do volante, os ingleses pagaram 22 milhões de euros fixos (R$ 142,5 milhões), mas os valores podem alcançar 25 milhões de euros (R$ 161,9 milhões) por conta dos bônus no contrato.

A venda de Jhon Arias supera os valores da saída de Gerson para a Roma, que foi vendido por 16 milhões de euros (R$ 103,6 milhões, na cotação atual) com a possibilidade de alcançar os 17 milhões de euros (R$ 110,1 milhões, na cotação atual). No entanto, a conversão em 2015 fizeram com que o Fluminense recebesse entre R$ 60 milhões a R$ 64 milhões.

Na história do Fluminense, a saída de Arias supera transferências de grandes nomes, como Richarlison e João Pedro, ambos da Seleção Brasileira. Além disso, o colombiano também bateu os valores das vendas de Pedro, atualmente no Flamengo, Luiz Henrique, do Zenit, Thiago Silva e Alexsander, do Al-Ahli.