O Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão na noite desta quarta-feira (10), pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Para o confronto, Leonardo Jardim escalará o que tem de melhor, mas tem uma dúvida no ataque.

continua após a publicidade

Desde a lesão de Wanderson, contra o Palmeiras, Arroyo tomou conta do ataque ao lado de Kaio Jorge. Entretanto, contra o Ceará, na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o equatoriano sentiu dores musculares e foi substituído por Sinisterra.

Na partida seguinte, o colombiano começou como titular contra o Botafogo e fez um bom jogo, o que colocou uma dúvida na cabeça de Leonardo Jardim para a escalação do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Se optar pela intensidade de um jogador com mais ritmo de jogo recente, ele poderá optar por Sinisterra. Mas se quiser mais velocidade na ponta, deve escalar Arroyo. Nesta quarta-feira (10), o técnico deverá liderar uma ativação na Toca da Raposa II, mas a escalação será divulgada apenas uma hora antes do confronto.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro deve aparecer com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Sinisterra (Arroyo).

continua após a publicidade

Retrospecto favorável para o Cruzeiro

A última vez que o Timão venceu a Raposa no Gigante da Pampulha foi em 10 de agosto de 2014. Na ocasião, o Alvinegro fez 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, com gol marcado por Paolo Guerrero. Na mesma temporada, os paulistanos voltaram a triunfar no duelo como visitante, mas o duelo foi na Arena Pantanal.

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O retrospecto recente também é positivo para o Cruzeiro. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.