Club Brugge x Arsenal – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Club Brugge x Arsenal, pela sexta rodada do Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, Bélgica, com transmissão ao vivo no HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Club Brugge x Arsenal (10/12)

Mais de 2,5 gols (1,55 na Betsson)

As duas equipes possuem um potencial ofensivo muito forte, estando entre os maiores marcadores de suas ligas. O palpite se reforça com o momento do Arsenal, líder da Champions League e da Premier League. O time londrino vem como um dos melhores ataques das duas competições.

Na temporada o Arsenal já marcou 46 gols em 22 partidas, média de 2,1 gols por jogo o Club Brugge jogou mais partidas na temporada, com 28 jogos e 53 gols marcados, média de 1,9 por partida Das últimas sete partidas dos Gunners, em cinco tivemos a linha de mais de 2,5 gols superada

Outros palpites para Club Brugge x Arsenal

Ambas as equipes marcam - Não (2,20 na Betsson) Arsenal vence sem sofrer gols (2,37 na Betsson) Bukayo Saka marcar a qualquer momento (2,50 na Betsson)

A equipe de Mikel Arteta mantém uma boa solidez defensiva, mesmo sem a dupla de zaga titular. Na Champions, sofreu apenas um gol em cinco partidas, enquanto na Premier League já somou oito jogos sem ser vazada em um total de 15 disputados. Esses números reforçam nosso palpite de que ambas as equipes não marcarão e de que o Arsenal tem boas chances de sair de campo novamente sem sofrer gols.

No ataque, Bukayo Saka segue como a principal referência dos Gunners. Grande parte das construções ofensivas passa pelos pés do ponta-direita, que vive mais uma temporada de alto nível. Somando clube e seleção inglesa, Saka já acumula 12 participações em gols, com nove bolas na rede e três assistências. Diante desse cenário, apostar em gol do camisa 7 aparece como uma boa oportunidade de palpite.

Análise e Forma dos Times

Club Brugge - Momento e escalação

O Club Brugge vive um momento de oscilação na temporada. Com quatro derrotas nas últimas seis partidas, a equipe belga chega pressionada em busca de um bom resultado diante do líder da competição. Na rodada anterior, o Brugge foi derrotado pelo Sporting por 3 a 0. Em 26º na tabela de classificação, encara as últimas três partidas da fase de liga com urgência para se classificar a segunda fase.

Para o duelo, o técnico Ivan Leko não terá à disposição Ludovit Reis, Nordin Jackers, Lynnt Audoor e Zaid Romero, todos lesionados.

Provável escalação do Club Brugge: Simon Mignoley; Hugo Siquet, Joel Ordóñez, Brandon Mechele e Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Hans Vanaken e Christos Tzolis; Nicolo Tresoldi. Técnico: Ivan Leko.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal vive uma temporada dos sonhos. Líder da Premier League e com 100% de aproveitamento na Champions League, a equipe inglesa visita a Bélgica em busca de mais um triunfo. Mesmo vindo de derrota no último fim de semana pelo Campeonato Inglês, o time de Mikel Arteta ainda carrega o favoritismo para manter a liderança de seu grupo na competição continental.

Para a partida, Arteta não contará com sua dupla de zaga titular — Gabriel Magalhães e William Saliba — ambos lesionados há algumas semanas, além de Kai Havertz, também fora. Cristhian Mosquera segue como dúvida e será reavaliado antes do confronto.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Ben White, Jurrien Timber, Piero Hincapié e Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres e Eberechi Eze. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Club Brugge x Arsenal

O histórico recente entre Club Brugge e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Club Brugge x Arsenal

Esta será a primeira partida oficial entre Club Brugge e Arsenal O Club Brugge marcou 53 e sofreu 35 gols em 28 jogos na temporada A equipe do Arsenal possui uma das melhores defesas da temporada, tendo sofrido apenas 10 gols em 22 partidas disputadas Na Champions League, o Arsenal possui cinco vitórias em cinco jogos, 14 gols marcados e apenas um gol sofrido O Club Brugge vem de quatro derrotas nos últimos seis jogos disputados

Comparação de Odds para Club Brugge x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Club Brugge Empate Arsenal Betsson 8,80 5,50 1,34 Betano 8,75 5,00 1,36 Br4bet 7,50 5,33 1,33

Resumo dos palpites do Lance! para Club Brugge x Arsenal

