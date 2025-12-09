Athletic Bilbao x PSG – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Athletic Bilbao x PSG, pela sexta rodada do Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, Espanha, com transmissão ao vivo no HBO Max e no canal por assinatura Space. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Athletic Bilbao x PSG (10/12)

Vitória do PSG + Mais de 2,5 gols (2,40 na Betsson)

O PSG chega como franco favorito para o confronto, mesmo atuando fora de casa. Vice-líder tanto da Champions League quanto da Ligue 1, a equipe francesa reúne maior probabilidade de vitória diante do time espanhol. Apesar do Athletic Bilbao vir de uma importante vitória em La Liga, seu desempenho na competição europeia é bem abaixo: ocupa apenas a 27ª colocação, com uma única vitória. Esse cenário reforça ainda mais o palpite a favor do PSG.

Na Champions League, o PSG possui o melhor ataque da competição, com 19 gols em cinco partidas, média de 3,8 por jogo Em cinco das últimas seis partidas do PSG, tivemos mais de 2,5 gols marcados O Athletic Bilbao sofreu média de 1,8 gol por partida nessa edição da Champions até o momento

Outros palpites para Athletic Bilbao x PSG

Na Champions League, ambas as equipes apresentam médias baixas de cartões amarelos. O Athletic comete 16,4 faltas por partida, resultando em 1,6 cartão recebido por jogo. Já o PSG registra apenas 8,4 faltas e média de 0,8 cartão por partida, cenário que reforça nosso palpite para a linha de cartões. A arbitragem será do alemão Daniel Siebert, que aplica média de 4,26 cartões amarelos por jogo.

As partidas tanto do time basco quanto do francês vêm sendo muito movimentadas ofensivamente, com grande volume de finalizações e bolas alçadas na área, fatores que naturalmente aumentam o número de escanteios. O Athletic possui média de 5,1 escanteios por jogo, enquanto o PSG registra 6,4. Considerando as últimas seis partidas de cada equipe, o Athletic ultrapassou a linha de 9,5 escanteios em quatro oportunidades, enquanto o PSG superou a marca em cinco.

Um palpite mais ousado é apostar em um gol de Vitinha. O português vive ótima fase, comandando o meio-campo do PSG e vindo de uma atuação brilhante na última rodada, quando marcou três gols contra o Tottenham. Na temporada, soma 13 participações diretas em gol — cinco gols e oito assistências — o que fortalece a aposta.

Análise e Forma dos Times

Athletic Bilbao - Momento e escalação

O Athletic Bilbao vive um momento de oscilação na temporada, com quatro vitórias e cinco derrotas nas últimas dez partidas. Na Champions League, ocupa apenas a 27ª posição, com uma única vitória, enquanto em La Liga aparece em sétimo lugar. A missão é reagir nas duas competições. Na rodada mais recente da Champions, empatou sem gols com o Slavia Praga e agora tenta aproveitar o fator casa para somar pontos, mesmo diante de um adversário duríssimo.

Para o confronto, Ernesto Valverde terá uma série de desfalques importantes. Beñat Prados, Aymeric Laporte e Iñaki Williams estão lesionados, enquanto Aitor Paredes cumprirá suspensão automática após receber o segundo cartão amarelo.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simón; Jesús Areso, Aitor Paredes, Dani Vivian e Yuri Berchiche; Iñigo de Galarreta, Alejandro Rego, Álex Berenguer, Oihan Sancet e Nico Williams; Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

PSG- Momento e escalação

O atual campeão da Champions League visita o País Basco em busca de mais um triunfo na competição. Vice-líder do grupo, com quatro vitórias e apenas uma derrota, a equipe chega embalada após uma atuação dominante na última rodada, quando venceu o Tottenham por 5 a 3. O objetivo é se manter entre os primeiros colocados e garantir a classificação direta para a segunda fase.

Luis Enrique, porém, terá dificuldades para montar o time. Achraf Hakimi e Désiré Doué seguem fora há várias partidas, assim como Lucas Chevalier e Nuno Mendes, todos lesionados. Por outro lado, o treinador contará com Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Vitinha vivendo grande fase, trio que deve assumir o protagonismo e liderar a equipe em mais uma noite de Champions.

Provável escalação do PSG: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Beraldo; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola. Técnico: Luis Henrique.

Confronto direto e estatísticas de Athletic Bilbao x PSG

O histórico recente entre Athletic Bilbao e PSG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Athletic Bilbao x PSG

14/12/2011 - PSG 4 x 2 Athletic Bilbao - Europa League

29/09/2011 - Athletic Bilbao 2 x 0 PSG - Europa League

Estatísticas e curiosidades de Athletic Bilbao x PSG

PSG e Athletic Bilbao se enfrentaram apenas duas vezes em partidas oficiais, com um triunfo para cada lado Ernesto Valverde enfrentou Luis Enrique em 17 ocasiões, registrando quatro vitórias, dois empates e 11 derrotas O PSG possui o melhor ataque da Champions League, com média de 3,8 gols marcados por partida Na temporada, o Athletic Bilbao marcou 19 gols e sofreu 29, somando todas as competições Com um dos melhores ataques da Europa, o PSG marcou 53 gols em 21 partidas na temporada até o momento

Comparação de Odds para Athletic Bilbao x PSG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Athletic Bilbao Empate PSG Betsson 5,80 4,20 1,58 Betano 5,50 4,05 1,60 Br4bet 5,66 4,00 1,55

Resumo dos palpites do Lance! para Athletic Bilbao x PSG

