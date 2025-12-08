Atalanta x Chelsea – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Atalanta x Chelsea, pela sexta rodada da Champions League. O confronto acontece nesta terça-feira, 09 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), na New Balance Arena, em Bérgamo, Itália, com transmissão ao vivo no streaming HBO Max e no canal por assinatura Space. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Atalanta x Chelsea (09/12)

Mais de 2,5 gols (1,70 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite vai de encontro à força ofensiva da Atalanta, que possui um dos ataques mais eficientes da Itália, mas ainda enfrenta dificuldades defensivas e tem cedido muitos gols na temporada. Do outro lado, o Chelsea também conta com um dos melhores setores ofensivos da Europa, agora reforçado pelo retorno de Cole Palmer. O cenário indica uma partida aberta e com grande potencial para muitos gols anotados.

Na temporada, a Atalanta marcou 28 gols e sofreu 27, em 21 partidas disputadas até o momento Em cinco das últimas seis partidas disputadas da equipe de Bérgamo, tivemos a marca superada O Chelsea possui média de 2,4 gols marcados nessa Champions League

Outros palpites para Atalanta x Chelsea

Ambas as equipes marcam (1,58 na Betsson) Cole Palmer marcar a qualquer momento (2,35 na Betano) Menos de 4,5 cartões (1,65 na Betano)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Como mencionamos, a partida tem grande potencial para ser aberta e movimentada. A Atalanta vem de seis jogos consecutivos balançando as redes, enquanto o Chelsea marcou em nove de suas últimas dez partidas, o que reforça nosso palpite para ambas as equipes marcarem gols no confronto.

Na Champions League, a equipe de Bérgamo comete média de 10,2 faltas por partida, resultando em 1,4 cartão por jogo. Já os londrinos registram 14,4 faltas por partida, convertidas em 2,0 cartões. As médias reforçam a tendência da linha de menos de 4,5 cartões totais.

Cole Palmer segue como a principal esperança presente e futura do Chelsea. O meia-atacante é o motor criativo da equipe, participando diretamente de 73 gols desde sua chegada do Manchester City — são 45 gols e 28 assistências. Nesta temporada, perdeu alguns jogos por lesão, anotando apenas dois gols em seis partidas, mas continua sendo referência técnica e protagonista do setor ofensivo.

Análise e Forma dos Times

Atalanta - Momento e escalação

A Atalanta vem surpreendendo na Champions League desta temporada. Ocupando a 10ª colocação, com três vitórias, um empate e uma derrota, a equipe ainda sonha com a classificação direta para a próxima fase. Embalada pela excelente vitória fora de casa sobre o Eintracht Frankfurt na última rodada, a equipe de Bérgamo espera aproveitar o apoio de sua torcida para conquistar mais um bom resultado.

Para o duelo, o técnico Raffaele Palladino contará com força máxima e deve apostar novamente em seu estilo ofensivo para tentar surpreender o Chelsea.

Provável escalação do Atalanta: Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Isak Hien e Berat Djimsiti; Raoul Bellanova, Éderson, Marten de Roon e Davide Zappacosta; Charles De Ketelaere, Nikola Krstovice Ademola Lookman. Técnico: Raffaele Palladino.

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea chega embalado para enfrentar a Atalanta após a vitória imponente sobre o Barcelona na última rodada da Champions League. A equipe londrina tem a mesma campanha que o adversário, mas leva vantagem no saldo de gols e ocupa a sétima colocação na tabela. No entanto, vive momento instável na Premier League, com três partidas seguidas sem vencer, e busca um bom resultado fora de casa para se manter na zona de classificação direta à próxima fase da competição continental.

Para o confronto, Enzo Maresca não contará com Romeo Lavia, Levi Colwill e Dário Essugo, todos no departamento médico. A boa notícia é o retorno de Cole Palmer, que voltou à equipe na última partida após se recuperar de lesão.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto, Alejandro Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Confronto direto e estatísticas de Atalanta x Chelsea

O histórico recente entre Atalanta e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Atalanta x Chelsea

Essa será a primeira partida oficial entre Atalanta e Chelsea Em casa a Atalanta conta neste momento com uma derrota nos últimos dez jogos Na temporada, a equipe de Bérgamo está em 12º colocado na Serie A, e em 10º da Champions League O Chelsea marcou na temporada 43 gols em 22 partidas disputadas Os londrinos ocupam a quinta colocação na Premier League, e a sétima posição na Champions League

Comparação de Odds para Atalanta x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Atalanta Empate Chelsea Betsson 3,25 3,70 2,15 Betano 3,40 3,60 2,10 Br4bet 3,25 3,60 2,05

Resumo dos palpites do Lance! para Atalanta x Chelsea

Mais de 2,5 gols (1,70 na Betsson) Ambos os times marcam (1,58 na Betsson) Cole Palmer marcar a qualquer momento (2,35 na Betano) Menos de 4,5 cartões (1,65 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.