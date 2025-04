Faltando pouco menos de dois meses para o início do Mundial de Clubes da FIFA e no clima da Páscoa, o Lance! aproveita para relembrar os maiores “chocolates” da história do torneio. De goleadas acachapantes a derrotas históricas, teve time que levou a cesta cheia — e clube brasileiro no meio. Confira os placares mais doces (ou amargos) do Mundial:

Al Hilal 6 × 1 Al-Jazira (2022)

No dia 6 de fevereiro de 2022, em Abu Dhabi, o Al Hilal, da Arábia Saudita, aplicou a maior goleada da história do Mundial. A vítima foi o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Ighalo, Matheus Pereira, Kanno, Al Dawsari, Marega e Carrillo marcaram para os sauditas. Diaby descontou, mas não evitou a derrota histórica. O AlHila está no grupo H do Mundial de Clubes 2025.

Hoje no Cruzeiro, Matheus Pereira foi um dos principais jogadores em campo na goleada do Al-Hilal (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Espérance Tunis 6 × 2 Al-Sadd (2019)

Em Doha, no dia 17 de dezembro de 2019, o Espérance, que estará no Mundial de 2025, não tomou conhecimento do Al-Sadd, do Catar. Hamdou Elhouni brilhou com um hat-trick, Anice Badri marcou duas vezes e Sameh Derbali fechou a conta. Bounedjah e Al Haydos diminuíram para os cataris, mas o estrago já estava feito.

Monterrey 5 × 1 Al Ahly (2013)

Em Marrakech, no Mundial de 2013, o Monterrey do México atropelou o Al Ahly do Egito por 5 a 1. Neri Cardozo, César Delgado (duas vezes), Leobardo López e Humberto Suazo marcaram para os mexicanos. Emad Meteab fez o de honra para o tradicional time egípcio. Os dois times estarão presente no Mundial de Clubes de 2025.

Barcelona 4 × 0 Santos (2011)

Um dos jogos mais lembrados — e dolorosos — para o torcedor brasileiro. Na final de 2011, em Yokohama, o poderoso Barcelona deu um verdadeiro show diante do Santos de Neymar, Ganso e cia. Messi (2), Xavi e Fàbregas comandaram o baile catalão, com 71% de posse de bola e amplo domínio técnico.

Manchester City 4 × 0 Fluminense (2023)

Na final mais recente do torneio, disputada em Jidá, na Arábia Saudita, o Fluminense foi atropelado pelo Manchester City. Julián Álvarez balançou as redes duas vezes, Phil Foden deixou o dele e Nino marcou contra. Foi a maior derrota de um clube brasileiro na história do Mundial. Os dois clubes estarão no Mundial de 2025 e podem se reencontrar nas quartas de final.